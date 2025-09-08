Gustavo Melella: “La sociedad le puso un freno a Milei”
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, celebró el resultado de Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires: “quedó reflejado lo que ya no quiere más la sociedad. Hoy se puso un freno a un modelo de país que solo quiere avanzar con ajuste y exclusión”, aseguró.
Fuerza Patria se impuso de forma arrasadora en las Elecciones Legislativas de la Provincia de Buenos Aires, marcando un claro mensaje de la ciudadanía frente al rumbo económico del Gobierno nacional. Asi se consolida a frente como la principal fuerza de oposición al modelo de ajuste impulsado por el presidente Javier Milei.
A través de sus redes sociales, Melella dijo que “una vez más demostró que elige una provincia de trabajo, de producción, igualitaria, que cuida a quienes menos tienen y a quienes todos los días siguen adelante a pesar de las injustas medidas del Gobierno nacional”.
La elección no solo tuvo un impacto local, sino que reconfigura el mapa político nacional. Con más de 13 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza, el peronismo no solo se fortalece en Buenos Aires, sino que también comienza a consolidar un nuevo eje de poder frente al gobierno central.
En este sentido, Melella subrayó que la disputa electoral toma un nuevo tono en Tierra del Fuego: “A partir de esta victoria se consolida un camino totalmente polarizado entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza”, señaló el mandatario fueguino.
Además, reafirmó el compromiso de su administración con el nuevo escenario político: “Desde la Provincia vamos a seguir defendiendo a Tierra del Fuego con firmeza y convicción. Este es el camino de la reconstrucción del país que queremos”.
Melella además felicitó a Axel Kicillof y a “todo el espacio de Fuerza Patria por este triunfo conseguido gracias a la convicción, el compromiso y el corazón militante”.
El triunfo de Fuerza Patria se interpreta, tanto en la provincia de Buenos Aires como en otras regiones del país, como una respuesta directa a las políticas neoliberales del Gobierno nacional. La significativa diferencia en las urnas representa, para muchos dirigentes, una señal clara de que la sociedad está buscando una alternativa al ajuste y a la exclusión social.