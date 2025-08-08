Gustavo Hein visitó la Escuela Normal Rural Almafuerte y entregó equipamiento informático
El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, visitó este jueves la Escuela Normal Rural Almafuerte, ubicada en La Picada, Departamento Paraná. Fue recibido por la directora, Daniela Burkhard, junto al personal y estudiantes de la institución. Durante la visita, recorrió las instalaciones y participó de una entrevista realizada por un grupo de alumnos en la radio escolar FM Almafuerte 88.3. Además, entregó equipamiento informático al establecimiento en reconocimiento por su participación en el programa Visionarios.
Hein se interiorizó sobre el proyecto educativo y productivo que desarrolla la escuela, destacando la importancia de acercar el Poder Legislativo a las problemáticas reales de la comunidad. “Como siempre lo venimos pregonando, es importante acercar la Cámara al territorio a través de distintas acciones y, así como un grupo de la escuela participó activamente en la realización de materiales para el programa de radio Visionarios, hoy nosotros estamos aquí para conocerlos un poco más y saber sobre sus fortalezas y también sus necesidades”, señaló.
El presidente de la Cámara valoró el encuentro con la comunidad educativa: “Para nosotros, escuchar a los chicos es una gran oportunidad. Ver de cerca lo que hacen nos da la posibilidad de colaborar para visibilizar y valorar el trabajo, muchas veces anónimo, que hacen los docentes y directivos de las instituciones. Saber sobre ellos y sus sueños es muy gratificante, es uno de esos días en los que uno agradece haberse involucrado”, reflexionó.
Por su parte, la directora Daniela Burkhard destacó el trabajo conjunto entre la escuela y la Cámara de Diputados a través del programa Visionarios. “Para nuestro proyecto pedagógico, como escuela preuniversitaria que forma también para el mundo del trabajo desde las actividades agropecuarias y las humanidades, es muy importante que desde órganos como la Cámara de Diputados se planteen líneas y políticas para relacionarse e involucrarse, y lo valoramos muchísimo sabiendo que esto no se da todos los días”, afirmó.
En referencia a la entrega del equipamiento, la directora resaltó su utilidad: “Tenemos un espacio de radio en la institución, desde donde se realizó hoy la entrevista a Hein, y muchas veces realizamos las actividades de forma casi artesanal, con pocos recursos, por lo que esta herramienta nos viene muy bien”.
Antes de concluir, Burkhard mencionó la posibilidad de continuar generando espacios de vinculación. “Considerando el interés que causó en los estudiantes este acercamiento y la entrevista que pudieron realizarle a Hein, varias docentes se acercaron para planificar futuras visitas al recinto de la Cámara, seguir investigando y potenciar la formación ética y ciudadana de nuestros alumnos”, indicó.
La Escuela Normal Rural Almafuerte forma parte de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y está ubicada en un Área Natural Protegida.