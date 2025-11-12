Gustavo Hein encabezó una reunión de trabajo con referentes de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas

Gustavo Hein encabezó una reunión de trabajo con referentes de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas
El presidente de la Cámara Baja, Gustavo Hein, encabezó una reunión de trabajo con referentes de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FEARCA), para tratar diversos puntos vinculados al proceso de reglamentación de la ley provincial de buenas prácticas en materia de fitosanitarios de Entre Ríos. Participaron también funcionarios de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la provincia.
Representantes de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FEARCA) fueron recibidos por el presidente de la Cámara, Gustavo Hein, la directora de Agricultura, Carina Gallegos y por el coordinador de Políticas Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, José Basaldúa. La reunión giró en torno a los protocolos que garantizan la aplicación segura de los fitosanitarios. El secretario de la Federación, Juan Molina, participó en forma presencial del encuentro, mientras que vía remota se sumaron referentes en la temática, de otras provincias y países vecinos.
Tras la realización de la reunión Basaldúa explicó sus alcances. “Junto al presidente de la Cámara recibimos los aportes de quienes integran la Federación de Cámaras Agroaéreas, para sumar elementos y opiniones al proceso de redacción de los protocoles que estamos estableciendo en el marco de la Ley N° 11.178 que legisla sobre buenas prácticas en el uso de fitosanitarios”, explicó el funcionario.
Sobre el trabajo de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Basaldúa detalló: “Estamos hablando de una ley muy reciente en la provincia, se aprobó en diciembre de 2024 y estamos en la etapa de reglamentación más fina, trabajando con los protocolos que la propia ley nos exige y que luego deben ser aprobados por la Comisión asesora de fitosanitarios; es así que los testimonios y experiencias que hemos escuchado, incluso de referentes aplicadores de otros países, serán parte del material que estamos analizando para mejorar algunos puntos que son muy específicos, muy técnicos pero que buscan el mejor resultado posible para los entrerrianos”, afirmó.
A su turno, Molina destacó la predisposición de las partes en esta reunión de trabajo. “Esta posibilidad de encontrarnos y ser escuchados es muy importante para nosotros. El hecho que el presidente de la Cámara, Gustavo Hein y los demás funcionarios de la Secretaría de Agricultura hayan escuchado los aportes que trajimos, es muy satisfactorio para nosotros. Se trata de eso, de poder pulir algunos detalles para que todo se haga de la mejor manera posible pensando en el bienestar de nuestro trabajo, de la salud de la gente y del cuidado del ambiente”, finalizó.