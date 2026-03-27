Gustavo Hein encabezó el cierre del Ciclo Malvinas Jornada de Memoria y Reflexión en Paraná
El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, encabezó el cierre del Ciclo Malvinas Jornada de Memoria y Reflexión en Sala Mayo de Paraná y entregó la Declaración de Interés Legislativo al Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas. Durante el evento, Radio Diputados realizó una transmisión directa vía streaming que acompañó el desarrollo de las actividades.
El Ciclo Malvinas, organizado por el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, recibió la declaración de Interés por parte de la Cámara baja entrerriana. Hein participó en el cierre de la muestra y formalizó la distinción emitida por el cuerpo legislativo.
En ese contexto, Hein destacó la relevancia de la fecha y subrayó el sentido de la conmemoración: “Esta es una jornada de reflexión; Malvinas es una herida abierta, nuestro deber es acompañar a nuestros héroes y sostener la reivindicación de la soberanía sobre las islas”, remarcó.
Junto al titular de la Cámara estuvieron presentes los diputados Jorge Maier, Juan Manuel Rossi, Carolina Streitenberger y Liliana Salinas, quienes integraron la comitiva oficial que acompañó la entrega de la Declaración de Interés.
Por su parte, el presidente de la Federación de Veteranos de Entre Ríos y del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná, Oscar Eguías, valoró la iniciativa legislativa y el acompañamiento institucional. El dirigente sostuvo que estos eventos “permiten reflexionar sobre la cuestión Malvinas junto a las nuevas generaciones de entrerrianos”, enfatizó.
Del encuentro participaron los veteranos Silvio Acosta, Luis Ramírez y Félix Bravo, quienes formaron parte de las actividades de memoria y reflexión.
También dejaron su testimonio a través de Radio Diputados integrantes de la Subcomisión de Damas del Centro de Veteranos: Lady Ojeda (esposa de Carlos Vila) y Mirta Facciano (esposa de Gerardo Ferreira), ambos tripulantes fallecidos en el hundimiento del crucero ARA General Belgrano.
El programa incluyó una muestra itinerante del Museo Malvinas, charlas informativas, stands institucionales y una muestra fotográfica, que se desplegaron en Sala Mayo a lo largo de las jornadas.
Asimismo, integrantes de la Escuela Superior de Oficiales “Salvador Maciá” brindaron una exposición para estudiantes interesados en conocer la propuesta formativa de la institución.
Declaración de Interés
El Ciclo Malvinas consiste en una serie de homenajes a los veteranos y caídos en combate, articulados en distintas actividades conmemorativas en la ciudad de Paraná.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos otorgó el carácter de Interés Legislativo al ciclo, según las iniciativas presentadas por los legisladores Jorge Maier, Susana Pérez y Roque Fleitas.
El texto de la Declaración establece que la Cámara declara de Interés las actividades conmemorativas en Paraná, conforme al siguiente cronograma:
A) Semana de Malvinas, a desarrollarse del 25 al 27 de marzo en Sala Mayo, de 9:00 a 19:00, con exposiciones y charlas audiovisuales.
B) Gala “Malvinas No Olvidar”, a realizarse el 31 de marzo a las 21:00 en el Teatro “3 de Febrero”.
C) Homenaje a los caídos en combate y veteranos fallecidos, a llevarse a cabo el 1º de abril a las 9:00 en el Panteón de Veteranos del Cementerio Municipal.
D) Marcha de las Antorchas y Vigilia, con concentración el 1 de abril a las 22:30 en la Catedral y acto central a las 23:00 en el Monumento a los Caídos en la Guerra de Malvinas, ubicado en la Plaza de las Colectividades.
E) Acto de izado del Pabellón Nacional, a realizarse el 2 de abril a las 8:00 en la Plaza 1° de Mayo.
F) Maratón “Malvinas No Olvidar”, a desarrollarse el 2 de abril a las 14:00, desde el Túnel Subfluvial Paraná-Santa Fe hasta la Plaza de las Colectividades.