Gustavo Hein definió como “histórica y trascendental” la sesión especial en Concepción del Uruguay
En una jornada que Gustavo Hein definió como “histórica y trascendental”, la Cámara de Diputados de Entre Ríos sesionó este miércoles en el mismo espacio donde, 165 años atrás, tuvo lugar la primera reunión formal de la Legislatura provincial. El homenaje incluyó un acto protocolar, una conferencia y, posteriormente, la 9º Sesión Especial del 146º Período Legislativo, donde se aprobaron proyectos de ley y se realizaron diversos homenajes.
El pleno de la cámara baja se trasladó al Colegio Superior del Uruguay “Justo José de Urquiza”, en Concepción del Uruguay, para conmemorar aquel hito institucional de 1860. El acto contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio y de la vicegobernadora Alicia Aluani, quienes acompañaron la apertura de la jornada.
La Sesión Especial fue presidida por Gustavo Hein, que destacó el valor simbólico del encuentro: “Es un honor estar en este colegio histórico a 165 años de aquella primera sesión legislativa entrerriana. La Cámara de Diputados se traslada a Concepción del Uruguay para conmemorar hechos trascendentes de nuestra provincia”. Las intervenciones recordaron la figura de Justo José de Urquiza, pieza clave en la organización nacional.
Durante el inicio se aprobó un cuarto intermedio destinado al intercambio de obsequios institucionales. Hein y la vicepresidenta de la Cámara, Gabriela Lena, entregaron al decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER, Juan Pablo Filipuzzi, un mate artesanal realizado por artesanos entrerrianos. Filipuzzi correspondió con una plaqueta recordatoria y una copia de la Declaración de Interés emitida por el Consejo Directivo.
Proyectos tratados en la Sesión Especial
La sesión respondió a lo dispuesto por el Decreto Nº 187 del 20 de noviembre de 2025, que convocó a legislar en el Colegio del Uruguay para avanzar en la aprobación de varios dictámenes, entre ellos:
- Donaciones de muebles e inmuebles en los expedientes Nº 28.221, 28.561, 28.596, 28.598 y 28.747.
- Modificación del artículo 19 de la Ley Nº 11.202, vinculada a OSER, para regularizar la situación de afiliados pasivos con aportes a mutuales municipales y comunales (expediente Nº 28.847).
- Declaración de Ciudadano Ilustre al profesor Celomar José Argachá (expediente Nº 28.263).
Además, se aprobaron sobre tablas:
- La adhesión a la Ley Nacional Nº 27.797 (Ley Nicolás), que define protocolos para garantizar asistencia sanitaria, prevenir errores médicos y mejorar las condiciones laborales del personal de salud.
- Una Declaración de Interés presentada por la diputada Silvia Moreno sobre la 2º Jornada Interprovincial sobre Desarrollo Infantil, que se realizará el 28 de noviembre en la Facultad de Ciencias de la Salud de Concepción del Uruguay.
Homenajes
En el espacio destinado a homenajes:
- Los diputados Carlos Damasco y Roque Fleitas evocaron el 165º aniversario de la primera sesión legislativa entrerriana en el Colegio del Uruguay.
- El diputado Silvio Gallay rindió homenaje al general Justo José de Urquiza y a Concepción del Uruguay, “ciudad fundante de la organización nacional”.
- Las diputadas Silvia Moreno y Gabriela Lena recordaron el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en memoria de las hermanas Mirabal.
- La diputada Laura Stratta homenajeó a Teresa Ratto, primera mujer en cursar estudios en el Colegio Superior del Uruguay y referente pionera en la educación laica y gratuita del país.