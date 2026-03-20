Gustavo Hein acordó con Paradar ampliar el acompañamiento en salud mental en Entre Ríos
El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, se reunió con referentes de la Asociación Civil Paradar y acordaron articular acciones para fortalecer la prevención y el acompañamiento integral en salud mental en todo el territorio entrerriano.
El encuentro institucional se desarrolló este martes en la Cámara de Diputados, donde Hein recibió al presidente de Paradar, Germán López Segura; a la vicepresidenta, Claudia Matteoda; y al integrante Abel Alonso.
También participaron la presidenta de la Asociación por una Nueva Familia (Apunf), Olga Huber, y el psicólogo Jorge Levin, quienes se sumaron al intercambio sobre estrategias de contención y apoyo comunitario.
Según se informó, el objetivo central de la visita fue presentar formalmente el espacio y coordinar acciones para ampliar el alcance de los talleres de Paradar en la provincia de Entre Ríos.
Paradar tiene como fin la prevención y el acompañamiento integral en salud mental, con una labor que se centra en ofrecer herramientas prácticas a quienes transitan situaciones críticas.
En ese marco, la entidad despliega talleres de formación, grupos de ayuda mutua para familiares y campañas de sensibilización en escuelas y centros comunitarios, consolidando una red de contención en el territorio provincial.
Al respecto, la vicepresidenta de Paradar, Claudia Matteoda, sostuvo: “Nuestra prioridad es que nadie se sienta solo en este proceso y que la salud mental sea parte de la agenda pública con acciones concretas de prevención”, remarcó.
La referente precisó además que quienes necesiten asesoramiento pueden comunicarse las 24 horas a la línea gratuita 135, que opera dentro del programa de prevención del suicidio dependiente de la provincia.
Por su parte, Gustavo Hein destacó la importancia del compromiso en temas de alta sensibilidad social. “Es fundamental escuchar a quienes están en el territorio para generar herramientas legislativas que respondan a las urgencias de los entrerrianos”, señaló el presidente de la Cámara tras el intercambio.