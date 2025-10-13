Guillermo Michel y José Mayans analizaron en el Senado la deuda externa y cuestionaron el rumbo económico del Gobierno de Milei
El candidato por Fuerza Entre Ríos, Guillermo Michel, mantuvo una reunión con el jefe del bloque de senadores del peronismo, José Mayans, en el Senado de la Nación, donde analizaron la situación económica del país, con especial foco en la deuda externa y la matriz energética.
Michel advirtió sobre los efectos del programa económico del presidente Javier Milei, al afirmar que “los síntomas del fracaso comenzaron cuando el Fondo priorizó el desembolso político sobre el cumplimiento técnico del programa”.
Y agregó: “Parece prehistoria, pero los acuerdos con el FMI son cada vez peores. En el caso de Milei, el programa se firmó en marzo y en agosto ya había sido oficialmente abandonado con un tuit del ministro Caputo”.
El dirigente entrerriano también remarcó que, pese a los incumplimientos cambiarios y monetarios reconocidos por el propio Fondo Monetario Internacional, el organismo “desembolsó USD 14.000 millones —12.000 millones en abril y otros 2.000 millones en agosto—, equivalentes al 70% del programa total”.
Michel sostuvo que el FMI “flexibilizó sus condiciones de manera humillante”, al suspender las revisiones de 2025, posponer la acumulación de reservas hasta 2026 y diferir las metas originales hasta 2027.
Por su parte, el senador José Mayans criticó el rumbo del Gobierno al señalar: “Si discutimos políticas públicas, este esquema lleva a la Argentina a la ruina. No tenemos presupuesto nacional”.
Finalmente, el legislador formoseño advirtió que “el programa económico del Gobierno tiene como eje el congelamiento salarial y el endeudamiento externo”, y se preguntó: “¿Por qué tenemos 100 mil millones de dólares más de deuda?”, en referencia al crecimiento del pasivo nacional.