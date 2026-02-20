Guillermo Michel sobre la reforma laboral: “No va a generar un solo puesto de trabajo y va a perjudicar a los trabajadores”
El diputado nacional del peronismo Guillermo Michel rechazó el proyecto de reforma laboral aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación, iniciativa que ahora vuelve al Senado para su tratamiento.
“El Gobierno sabe bien que esta reforma laboral no va a generar un solo puesto de trabajo en la Argentina; va a perjudicar la vida de los trabajadores, a quienes ya les quitó poder adquisitivo. El empleo se genera con una economía en crecimiento y con un proceso de sustitución de importaciones”, sostuvo.
En esa línea, afirmó que la iniciativa busca enviar señales a los mercados financieros. “El Gobierno quiere esta ley para mostrarle al mercado que está intentando avanzar con reformas estructurales, que baje el riesgo país y volver a los mercados para endeudarse. La única forma de que cierre este modelo económico es con deuda, es la única forma de sostenerlo”, expresó.
Respecto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el legislador señaló que “implica un desfinanciamiento de las jubilaciones de los argentinos y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en beneficio de las grandes empresas”.
Michel también advirtió que “hace seis meses cae la recaudación en términos reales por la baja de la actividad económica, lo que se traduce en una disminución de la coparticipación para provincias y municipios”. En ese sentido, remarcó que esta situación impacta de manera directa en Entre Ríos y en sus gobiernos locales.
“En Entre Ríos, los sectores más afectados son los vinculados a la alimentación. Estamos viendo una apertura indiscriminada, por ejemplo, en el sector avícola y porcino con productos de Brasil, y en el sector lácteo con el ingreso de leche desde Uruguay”, agregó.
Durante la sesión, además, planteó la necesidad de modificar el artículo 194 del proyecto al considerar que “viola el principio constitucional de igualdad tributaria ante la ley, ya que los extranjeros que adquirieron la ciudadanía argentina con residencia fiscal en el país no pagarán Impuesto a las Ganancias, en detrimento de otros ciudadanos y residentes fiscales argentinos”.