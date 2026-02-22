Guillermo Michel pidió informes sobre beneficios fiscales a empresas chinas por el convenio bilateral
El diputado nacional Guillermo Michel presentó, junto a su par Miguel Pichetto, un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo Nacional informe cuántos contribuyentes con residencia fiscal en China se beneficiaron con las ventajas diferenciales del Convenio de Doble Imposición Fiscal Argentina-China.
La iniciativa solicita precisiones sobre la aplicación de la ley 27.780, que aprobó el “Convenio con la República Popular China para la eliminación de la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y la prevención de la evasión y elusión fiscal, y su protocolo”. El objetivo es determinar cuántas empresas estatales chinas obtuvieron beneficios fiscales en el marco de ese acuerdo.
En los fundamentos del proyecto se señala que Argentina mantiene convenios vigentes con al menos 23 países para mitigar la doble imposición y atraer inversiones. En el caso de China, el 18 de octubre de 2024 se publicó en el Boletín Oficial la ley 27.780, mediante la cual el Congreso aprobó el CDI entre ambos países. El acuerdo había sido firmado el 2 de diciembre de 2018, pero recién se convirtió en ley en 2024 y se encuentra actualmente en vigencia.
Asimismo, el texto advierte que el Convenio “incorpora como novedad un tratamiento diferencial para ciertas instituciones de propiedad o controladas por cada uno de los Estados contratantes”, otorgando exenciones o alícuotas preferenciales por encima de las previstas para la generalidad de los casos.
En particular, el ítem 7 del Protocolo enumera instituciones de propiedad o controladas por China y Argentina que gozarán de este tratamiento especial, como el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) y el Fondo de la Ruta de la Seda. El listado puede ampliarse por acuerdo de las autoridades competentes de ambos países.
“A los efectos de conocer los datos que implica la aplicación de la ley 27.780 y con el interés de salvaguardar los intereses de la Nación, solicitamos que el Poder Ejecutivo informe a esta Cámara cuántos contribuyentes con residencia fiscal en China se han beneficiado por las ventajas diferenciales que este CDI otorga por las rentas obtenidas en Argentina”, sostienen los legisladores en el proyecto.