Guillermo Michel cuestionó al Gobierno por el debate sobre el monotributo y pidió una mirada federal en la reforma tributaria
La discusión en torno a una posible eliminación del monotributo marcó la agenda de los últimos días y generó fuertes críticas desde diversos sectores. Uno de los cuestionamientos más contundentes provino del diputado entrerriano Guillermo Michel, quien apuntó contra el Gobierno de Javier Milei al afirmar que “desconocen cómo viven y trabajan la mayoría de los argentinos”.
El legislador señaló que las medidas en evaluación por parte de la administración libertaria carecen de un diagnóstico real sobre la situación de los contribuyentes. Recordó que “son 4,7 millones de monotributistas y más del 85% están en las categorías más bajas”, lo que evidencia —sostuvo— el impacto que tendría cualquier cambio drástico.
En este contexto, Michel advirtió que el Gobierno pretende avanzar con un ajuste innecesario y mal orientado:
“Es solo el 1,4% del total de la recaudación. ¿Le va a obligar a un pequeño contratista a presentar IVA y Ganancias?”, cuestionó.
El diputado reforzó su postura al remarcar que la eventual eliminación del régimen sería especialmente perjudicial para el interior del país. En diálogo con radio Mitre, sostuvo que las medidas surgen desde un “escritorio porteño”, sin considerar las realidades regionales:
“En Capital la gente tiene acceso a otras tecnologías, todo es más fácil. Pero en el interior es una herramienta muy utilizada que le simplifica la vida”, explicó.
Michel insistió en que el monotributo cumple un rol clave como herramienta de formalización y subsistencia para miles de trabajadores y emprendedores del interior. Por ello, reclamó que el Gobierno abandone las “ideas improvisadas” y abra un diálogo con los sectores que sostienen la economía diaria:
“Todo el país no funciona de la misma forma, hay que pensar en el interior total del país”, afirmó.
En paralelo al debate, el legislador recordó que su bloque presentó un proyecto alternativo para acompañar a las pequeñas empresas dentro de una eventual reforma impositiva. Se trata de “Simple”, una iniciativa que propone un régimen simplificado para PyMEs, con el objetivo de facilitar sus obligaciones impositivas y evitar su expulsión a la informalidad:
“Muchos, cuando están en el tope de la categoría, dejan de facturar o cobran en negro”, advirtió.