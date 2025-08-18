Maran Suites & Towers

Guillermo Michel confronta a Frigerio por los dichos de Benegas Lynch: “¿Está de acuerdo el gobernador con privatizar ENERSA?”

Redacción | 18/08/2025 | Destacadas, Entre Ríos, Política | No hay comentarios

El candidato de Fuerza Entre Ríos, Guillermo Michel, salió al cruce de las declaraciones del bonaerense Joaquín Benegas Lynch, referente de la Alianza entre La Libertad Avanza, PRO y UCR sobre una posible privatización de ENERSA como de Salto Grande. “¿Cuál sería el argumento político y/o económico para privatizar una empresa que ganó en su último balance $42.000 MILLONES y pagó casi $16.000 MILLONES de Impuesto a las Ganancias?”, espetó el dirigente justicialista de Gualeguaychú, a través de un posteo en X.

“¿Los entrerrianos le deberíamos regalar un negocio millonario a un privado para que vuelvan a aumentar la factura de la luz?”, agregó el exdirector general de Aduanas quien aspira a una banca en el Senado de la Nación.

“¿Qué opina el Gobernador Frigerio de esto y las autoridades de ENERSA? ¿Están de acuerdo con privatizar la empresa?”, repreguntó de modo categórico y puntual Michel.

Respecto del intento del gobierno nacional de privatizar cuatro represas, y consultado si estaría de acuerdo en privatizar Salto Grande, Benegas Lynch aseguró que “todo lo que tenga que ver con promover las inversiones, apuntar a la privatización de la mayor parte de las empresas estatales y sacar al Estado del medio, yo voy a estar bregando por eso, definitivamente”.

En cuanto a una posible privatización de Enersa, el candidato de la lista que impulsa el mandatario provincial, sostuvo -en declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7)-, que: “independientemente de las restricciones que pueda haber para ese camino, definitivamente yo creo que cualquier empresa estatal debería privatizarse; buscar los mecanismos para privatizarse. Porque el Estado es ineficiente naturalmente. Yo creo que deberíamos ir siempre, con las restricciones y analizando caso por caso, deberíamos ir definitivamente a la privatización”.

Sobre privatizaciones que no funcionaron como Aerolíneas Argentinas, YPF o LAER en Entre Ríos, explicitó que “si no funciona por decisión del mercado, entonces esa empresa tiene que quebrar como le pasa a cualquiera. Cualquier almacenero que pone un almacén y no da buenos productos o buenos precios quiebra. Es lo mismo para las compañías”.

En ese marco, refirió que “los derechos esenciales son a la vida, a la libertad y a la propiedad. Si analizás muchos de los casos en el mundo de los llamados servicios públicos, te vas a dar cuenta que los mejores servicios que existen son siempre de manos de privados porque es el mercado y la gente el que está decidiendo quién lo tiene que dar a ese servicio”.

