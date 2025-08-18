Guillermo Michel confronta a Frigerio por los dichos de Benegas Lynch: “¿Está de acuerdo el gobernador con privatizar ENERSA?”
El candidato de Fuerza Entre Ríos, Guillermo Michel, salió al cruce de las declaraciones del bonaerense Joaquín Benegas Lynch, referente de la Alianza entre La Libertad Avanza, PRO y UCR sobre una posible privatización de ENERSA como de Salto Grande. “¿Cuál sería el argumento político y/o económico para privatizar una empresa que ganó en su último balance $42.000 MILLONES y pagó casi $16.000 MILLONES de Impuesto a las Ganancias?”, espetó el dirigente justicialista de Gualeguaychú, a través de un posteo en X.
“¿Los entrerrianos le deberíamos regalar un negocio millonario a un privado para que vuelvan a aumentar la factura de la luz?”, agregó el exdirector general de Aduanas quien aspira a una banca en el Senado de la Nación.
“¿Qué opina el Gobernador Frigerio de esto y las autoridades de ENERSA? ¿Están de acuerdo con privatizar la empresa?”, repreguntó de modo categórico y puntual Michel.
¿Cuál sería el argumento político y/o económico para privatizar una empresa que ganó en su último balance $42.000 MILLONES y pagó casi $16.000 MILLONES de Impuesto a las Ganancias?
¿Los entrerrianos le deberíamos regalar un negocio millonario a un privado para que vuelvan a… pic.twitter.com/WQrZfgrpAO
— Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) August 18, 2025
Respecto del intento del gobierno nacional de privatizar cuatro represas, y consultado si estaría de acuerdo en privatizar Salto Grande, Benegas Lynch aseguró que “todo lo que tenga que ver con promover las inversiones, apuntar a la privatización de la mayor parte de las empresas estatales y sacar al Estado del medio, yo voy a estar bregando por eso, definitivamente”.
En cuanto a una posible privatización de Enersa, el candidato de la lista que impulsa el mandatario provincial, sostuvo -en declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7)-, que: “independientemente de las restricciones que pueda haber para ese camino, definitivamente yo creo que cualquier empresa estatal debería privatizarse; buscar los mecanismos para privatizarse. Porque el Estado es ineficiente naturalmente. Yo creo que deberíamos ir siempre, con las restricciones y analizando caso por caso, deberíamos ir definitivamente a la privatización”.
Sobre privatizaciones que no funcionaron como Aerolíneas Argentinas, YPF o LAER en Entre Ríos, explicitó que “si no funciona por decisión del mercado, entonces esa empresa tiene que quebrar como le pasa a cualquiera. Cualquier almacenero que pone un almacén y no da buenos productos o buenos precios quiebra. Es lo mismo para las compañías”.
En ese marco, refirió que “los derechos esenciales son a la vida, a la libertad y a la propiedad. Si analizás muchos de los casos en el mundo de los llamados servicios públicos, te vas a dar cuenta que los mejores servicios que existen son siempre de manos de privados porque es el mercado y la gente el que está decidiendo quién lo tiene que dar a ese servicio”.