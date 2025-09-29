Guillermo Michel advirtió sobre el deterioro de la situación crediticia en Entre Ríos
El candidato a diputado nacional de Fuerza Entre Ríos, Guillermo Michel, se refirió al creciente nivel de endeudamiento en la provincia y alertó sobre el impacto que atraviesan los hogares y pymes.
La situación crediticia de los entrerrianos, al igual que en todo el país, se deteriora con rapidez.— Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) September 29, 2025
El stock de deuda en situación no regular (más de 30 días de atraso), según datos del BCRA, pasó del 3,1% al 5,7% en personas físicas, entre dic-23 y jun-25, mientras que si… pic.twitter.com/Yya3SUKSYo
A través de su canal en la red social X, Michel señaló: “El stock de deuda pasó del 3,1% al 5,7% en personas físicas entre diciembre de 2023 y junio de 2025, mientras que en las actividades económicas en conjunto la cartera incrementó del 2,1% al 3,9%”.
Según precisó, la información surge de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y refleja que “los préstamos con mora aumentaron un 553% en personas físicas y un 538% en actividades económicas”.
En ese marco, Michel sostuvo: “Los hogares y pymes entrerrianas cargan con deudas cada vez más caras, en medio de recesión y sin red de contención. Para muchos trabajadores, docentes, policías y monotributistas el fin de mes llega el día 15”.
Asimismo, advirtió que los números conocidos hasta junio “aún no reflejan el salto de tasas de interés escandaloso que vivimos tras el fin de las LEFIs en julio, impuesto por un capricho del gobierno”.
Finalmente, concluyó: “El panorama crediticio actual de la provincia ya es el peor desde 2023 y, con estas políticas económicas, todo indica que lo que viene será aún más duro”.