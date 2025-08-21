Guillermo Francos y una frase inquietante: “No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”
Luego de la salida de Diego Spagnuolo de la Agencia de Discapacidad, tras los audios con presuntos pedidos de coimas que salpican a Karina Milei y “Lule” Menem, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, lanzó una frase polémica: “No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”. Y agregó: “Creo que son temas que tiene que investigar la Justicia”.
En la previa de su participación en el Consejo de la Américas, el funcionario nacional ratificó la salida de Spagnuolo: “Fue una decisión que el Presidente (Javier Milei) tomó ayer. Lo del pedido de coimas es algo que tiene que resolver la Justicia”.
“Hay un juez que está llevando adelante la investigación, lo citará al señor Spagnolo para ver si ratifica los dichos que aparecieron en unos audios que la verdad yo no sé de dónde salen. Eso tomó estado público… Yo no le puedo dar veracidad o no, es algo que tiene que investigar la Justicia. Me llama la atención”, puntualizó.
Consultado sobre la implicancia del término desplazamiento “preventivo”, Francos aclaró: “En términos administrativos, limitar las funciones es cesar en las funciones”.
“Creo que el camino hasta las elecciones va a estar sembrado de problemas para llevarlo al Gobierno a situaciones más difíciles. El Gobierno está absolutamente preparado para resistirlo, porque para eso se han tomado medidas en la economía argentina que hacen que esté muy firme”, subrayó.
Momentos después, durante su intervención ante el Consejo de las Américas, Francos volvió a referirse a la sesión en Diputados, donde los legisladores de la oposición buscaron bloquear los últimos vetos del presidente Javier Milei.
“En esa puja se da cuenta cómo viene la deformación argentina. Ayer estuve haciendo uso del teléfono toda la tarde y al final sacamos un empate. La semana anterior nos habían goleado y ahora sacamos un empate”, celebró el jefe de ministros y destacó que “le evitamos al ministro de Economía un gasto que no podíamos afrontar”, respecto del veto al aumento en jubilaciones, que pudieron blindar con 83 rechazos en Diputados.
Asimismo, marcó que “no puede ser” que los diputados “sostengan las cosas que sostienen”. Por ejemplo, sobre la situación en Discapacidad, reclamó que ningún legislador “planteó cómo había subido la discapacidad en nuestro país”. “Las pensiones se usaron con fines políticos”, denunció.
“No es que el Gobierno sea insensible. A veces el Presidente dice ‘me dicen que soy cruel, pero debo ser el presidente menos cruel que ha tenido argentina porque me estoy fijando en el futuro de los jóvenes'”, recordó y apuntó contra el Congreso: “Aprobaron una ley que implica un costo que el Estado no puede pagar, es una irresponsabilidad”.
En esa línea, detalló que “Argentina tiene un trabajador y medio activo por jubilado” y criticó el estado del sistema previsional.
“No es que el Gobierno sea insensible, todos sabemos cuál es la situación que atraviesan los jubilados. El Estado paso a tener el doble de jubilados por el sistema de moratorias que jubilados que habían hecho aportes, ¿cómo resiste un sistema sin financiamiento?”, cuestionó.
Al iniciar su discurso, el jefe de Gabinete se refrió a la suba del dólar en el transcurso de los últimos días, que “género inestabilidad emocional en los argentinos”, pero “dista de ser una cuestión real, no tiene nada que ver con los datos de la economía que son tan sólidos como los últimos meses”.
Esta “deformación argentina”, según Francos, es una “programación que tienen los argentinos en la cabeza después de tantos años de intervención de la economía argentina, que ante cualquier ruidito se van a proteger en el dólar”, explicó y recordó: “Ya lo dijo el Presidente, si van al dólar van a perder”.
“En este camino de deformación que hemos vivido muchos años, no solo durante el kirchnerismo, sino que viene de décadas atrás, hemos tratado de habituarnos a deformaciones que poco tienen que ver con la lógica”, continuó.
Y consideró que “esta deformación nos ha llevado a analizar mal las cosas”. “Este es el momento de que los empresarios se conviertan en actores. Nosotros solamente somos dirigentes circunstanciales que llevamos adelante tareas públicas para generar condiciones para que puedan llevar adelante su trabajo”, exhortó a los empresarios presentes.