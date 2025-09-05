Guillermo Francos ubicó al ‘Gordo Dan’ tras un posteo abominable del polémico propagandista liberal
La interna del Gobierno – entre funcionarios y la militancia digital – volvió a expresarse una vez más durante la madrugada de este viernes cuando Guillermo Francos salió a repudiar públicamente los dichos de Daniel Parisini, más conocido como el ‘Gordo Dan’, sobre la posición del senador Luis Juez con respecto a la ley de emergencia en discapacidad.
En detalle, el ‘Gordo Dan’ habló sobre la historia del senador – y la condición de su hija, Milagros, quien sufre de una parálisis cerebral – en un tuit que pronto fue -lógicamente- repudiado por su agresividad y tono: “Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”.
Rápidamente, el jefe de Gabinete buscó despegarse de los dichos del tuitero – cercano al presidente Javier Milei – y aseguró que le pareció “absolutamente fuera de lugar” lo sucedido: “Creo que no puede aceptarse de ninguna manera la grosería ni la forma en la que se expresa ni el fondo de la cuestión. Juez ya había anticipado en su votación anterior cuál era su posición, de modo que a mí no me sorprende para nada”.
“No se puede aceptar de ninguna manera la forma en que se ha expresado este señor”, agregó. Tras esto, el tuitero libertario borró su mensaje ante las repercusiones del mismo.
“Que haya borrado el tuit es lo que corresponde, se habrá dado cuenta de que había cometido una barbaridad. No se puede cuestionar a las personas que expresan una posición libremente. Juez, además, tiene una relación de amistad con el presidente y nos ha apoyado en muchos temas. Fue un exabrupto de esta persona”, disparó Francos.
En ese sentido, el jefe de Gabinete aseguró que se comunicó con Juez para disculparse y decirle que repudiaba el comentario que compartió el Gordo Dan.
Además, a días de las elecciones provinciales, Francos también buscó despegar al presidente del escándalo. En este sentido afirmó que el tuitero “expresa posiciones independientes” y recordó que no forma parte del Gobierno. “Yo no pude hablar con el presidente porque está de viaje, pero estoy seguro de que va a estar en total desacuerdo con esta expresión”, explicó el jefe de Gabinete. Por el momento, Milei no se expresó sobre el conflicto.