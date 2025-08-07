Guillermo Francos tras la derrota legislativa: “Perdimos todas las votaciones” y advierte posible veto presidencial
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó como “complicada” la última sesión en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo sufrió múltiples derrotas legislativas. En una jornada marcada por el avance opositor, se aprobaron proyectos como el aumento del financiamiento universitario, la emergencia en salud pediátrica y el emplazamiento de comisiones para tratar medidas que apuntan a reforzar los fondos para las provincias. Además, se rechazaron cinco decretos delegados firmados por el presidente Javier Milei.
En declaraciones a Radio Mitre, Francos reconoció: “Perdimos todas”. Atribuyó los resultados al contexto político: “Estamos en una etapa preelectoral, donde el kirchnerismo aprovechó la coyuntura para sumar apoyos de legisladores como los de la UCR o la Coalición Cívica, y hacer un poco de demagogia”.
Francos respaldó su postura con cifras sobre la evolución de la deuda pública. Señaló que la deuda argentina asciende actualmente a 500 mil millones de dólares, frente a los 141 mil millones de 2001, y atribuyó al kirchnerismo la toma de 303 mil millones. Afirmó que el gobierno actual redujo la deuda en 34 mil millones desde que asumió.
“Los recursos se obtienen bajando el gasto, y eso es lo que venimos haciendo”, remarcó. En contraste, advirtió que los proyectos aprobados por la oposición implican mayores presiones fiscales.
También defendió el uso de facultades delegadas a través de decretos, recordando que esta práctica fue utilizada por gobiernos anteriores: “Todos los gobiernos del kirchnerismo gobernaron con facultades delegadas. Este gobierno las pidió por un año, hizo lo que tenía que hacer y no pidió prórrogas”, explicó. Según Francos, las medidas tomadas incluyeron desregulaciones, supresiones y fusiones de organismos estatales, y advirtió que revertirlas significaría más gasto público, afectando el superávit fiscal.
Insistió en que la oposición actuó en bloque: “Todos los radicales, la Coalición Cívica y algunas fuerzas provinciales votaron con el kirchnerismo”. Y agregó: “El kirchnerismo quiere romper al gobierno, destruir lo avanzado. Tienen miedo de perder las prebendas obtenidas durante este siglo”.
Francos también anticipó que el Gobierno vetará todo proyecto que implique aumentos de gasto si son convalidados por el Senado: “Todo lo que podamos vetar, lo vetaremos”, advirtió. Recordó que hay iniciativas aún pendientes en Diputados con media sanción del Senado, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles. Además, destacó que ya se vetaron proyectos vinculados a jubilaciones y discapacidad, y que el Ejecutivo mantendrá esa línea.
Consultado por las movilizaciones de San Cayetano, dijo respetar el derecho a manifestarse, pero vinculó la situación laboral a la legislación vigente. “Salir de la crisis requiere tiempo, pero también reformar las normas que rigen nuestra economía”, dijo. Según Francos, de los 20 millones de personas ocupadas, sólo 12,8 millones están registradas, mientras que 6,7 millones trabajan en la informalidad, un fenómeno que atribuyó a leyes laborales y tributarias desactualizadas.
En este sentido, consideró legítimo el reclamo por más empleo, pero opinó que el verdadero debate debe darse en el Parlamento: “La gente que viene de San Cayetano me parece muy bien que pida más trabajo, pero tendría que ir al Congreso y exigir que cambien las leyes para que haya más empleo formal”.