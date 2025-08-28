Guillermo Francos tildó de “payasesco” al Gobierno de Axel Kicillof
Guillermo Francos definió como “payasescas” las declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, quien se desentendió del ataque al presidente Javier Milei en Lomas de Zamora, responsabilizó a la Casa Militar y sugirió que se trató de “una puesta en escena” para “victimizar” al oficialismo.
“Es una declaración payasesca para intentar justificar la falta de seguridad de la policía provincial”, afirmó el jefe de Gabinete. “¿Quién va a hacer una cosas así? Además, hay una persona detenida”, agregó el ministro coordinador.
En el mismo sentido, cuestionó también las expresiones del intendente lomense, Federico Otermín, quien deslizó que lo sucedido era algo esperable . “¿Qué esperaban que pase? ¿Ir por Pavón como si fuese el carnaval de Gualeguaychú? ¿Están tan disociados de la realidad o buscaron otra cosa?”, se preguntó en una entrevista con Radio Rivadavia.
En respuesta, Francos sostuvo que ese tipo de comentarios por parte del jefe comunal “hablan mal de si mismo”. “Decir que en una ciudad del conurbano es normal que se reaccione así, es normalizar el vandalismo. Me parece terrible su declaración”, enfatizó.
Alonso, ministro de Seguridad de Axel Kicillof, había apuntado contra la Casa Militar como responsable de la custodia de Milei en su recorrido de campaña en Lomas de Zamora, donde le arrojaron piedras. También había deslizado antecedentes.
“A mí me parece que fue toda una puesta en escena”, dijo el funcionario bonaerense en el ciclo de streaming Uno Tres Cinco, que eligió cuestionar el oportunismo del presidente y hasta habló de una “provocación” para “tapar” el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas.
“Las brujas no existen, pero que las hay las hay”, añadió Alonso.
Lo comparó con la breve recorrida de Milei y sus candidatos bonaerenses en Villa Celina, La Matanza, que sirvió de lanzamiento de la campaña en Provincia y de presentación de la bandera “Kirchnerismo Nunca Más”.
“Estuvo cuatro minutos reloj y nadie nos avisó que venía. No hubo un operativo de nada. Ese día fue directamente sin custodia. Y cuando la gente de los barrios se dio cuenta de que estaba, él se subió a la camioneta y se fue”, recordó Alonso.
La recorrida del titular del Ejecutivo fue parte de la campaña rumbo a las elecciones provinciales del 7 de septiembre. El escenario elegido fue uno de los distritos históricamente gobernador por el peronismo e integrante de la Tercera Sección electoral, una de las más importantes en términos de representación en el padrón.
En ese contexto, el jefe de ministros consideró que fue “una locura que se haya generado una confrontación entre militantes de la intendencia local contra una caravana que era pacífica, que no estaba en una actitud belicista y en la que estaba nada menos que el presidente”.
“Era parte de la camapaña y del otro lado se muestra la violencia loca. Hubo varias piedras pero este imbécil que agarro una piedra grande podría haber matado a cualquiera”, completo.
En la previa a la convocatoria y ante la posibilidad de que ocurrieran hechos como el que finalmente sucedió, Otermín había publicado en sus redes sociales un “llamado a mantener la paz”. Sin embargo, el pedido no tuvo eco y el paso de la caravana libertaria por la avenida Yrigoyen, en el centro de Lomas, se vio frustrado por el piedrazo que pasó a centímetros de Javier Milei, de su hermana Karina y del diputado José Luis Espert, quienes viajaban en la parte trasera de una camioneta.
Minutos después del incidente, los dirigentes debieron ser evacuados y enseguida dejaron el lugar. Por el caso, durante la mañana detuvieron a un joven de 22 años “por arrojar elementos contundentes” y,horas más tarde, el Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal por los delitos de “intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por coparticipación criminal”.