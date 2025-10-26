Guillermo Francos: “Por el dólar mañana, quédense tranquilos”
El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, votó este mediodía en Puerto Madero y a la salida del recinto habló con la prensa, llevando confianza a la población, de cara al resultado de los comicios y su impacto en la economía: “Por el dólar mañana, quédense tranquilos”.
Francos comenzó afirmando que “todos los ministros siempre estamos a disposición del presidente” y que “(Milei) ha dicho que va a pensar en función del resultado electoral cuál es el mejor gabinete y equilibrio que puede generar”.
En esa línea, llamó a “esperar el resultado electoral” de cara a posibles cambios en el equipo: “Uno siempre analiza, esta es una elección nacional. Yo creo que el presidente va a analizar los resultados y en función de eso verá qué cambios tiene que hacer, hacia dónde tiene que llevar su gobierno”.
Al ser consultado sobre qué tiene para decirle a las personas preocupadas por la situación del dólar de cara al lunes, tras los resultados electorales, respondió con calma: “Que se queden tranquilos. Todos estos altos y bajos que han habido en estas últimas semanas tiene que ver con esta volatilidad que se generan en días previos a una elección”.
Así, agregó que cree que “la política del Gobierno es suficientemente clara, la macroeconomía está suficientemente estable como para que no haya cambios grandes”. Sobre el momento del anuncio de posibles cambios, subrayó que “el presidente es el que manda” y que hay que esperar lo que digan las urnas.