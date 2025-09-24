Guillermo Francos minimizó el pedido de moción de censura en su contra: “Es un período preelectoral, buscan tener impacto”
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló este miércoles respecto a la presentación de diputados del bloque Encuentro Federal de un proyecto para interpelarlo, por la decisión del Gobierno de no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta que se le asignen partidas. “Estamos en un período preelectoral, los distintos sectores políticos están buscando tener impacto en la opinión publica”, afirmó en diálogo con radio Splendid.
El funcionario nacional apuntó a la oposición en el Congreso por atacar la columna vertebral del plan económico. “El Gobierno viene siendo atacado con una cantidad de leyes que impactan fiscalmente porque pretenden atacar el equilibrio fiscal, sustento de la política del Gobierno nacional, eso genera intranquilidad en los mercados que en las últimas dos semanas generó esta inestabilidad que hizo incrementar la valuación del tipo de cambio, y la semana última que subió mas hasta pasar el techo de la banda”, expresó.
El funcionario se defendió indicando que: “Toda ley que autorice gastos debe prever el financiamiento de los mismos y que en caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
Con esa carta jugada, Francos lanzó: “Esta ley nació suspendida porque no estableció cuáles eran las partidas y cuáles eran los recursos para financiarla. No tengo problema en asistir al Congreso y en debatir estos temas”, aseguró.
Francos también sostuvo que: “Las medidas que ha tomado el Gobierno con la reducción para el campo al cero por ciento de retenciones va a generar dólares que den tranquilidad, y el apoyo del secretario del Tesoro y del presidente Trump fueron muy significativos en caso que si hay necesidad van a apoyar a la Argentina”, remarcó.
Finalmente, Francos se mostró optimista con el futuro económico de Argentina, aunque reconoció las dificultades económicas que atraviesa la sociedad.