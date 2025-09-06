Guillermo Francos: “Marcela Pagano era una comentarista televisiva sin demasiado renombre”
Guillermo Francos, respaldó este sábado a Gisella Robles, la exsocia de Franco Bindi, por las acusaciones que hizo la mujer sobre el escándalo de los audios por las presuntas coimas en discapacidad. El jefe de Gabinete aprovechó y volvió a apuntar contra la diputada Marcela Pagano, cuya trayectoria profesional menospreció.
Fue luego de una entrevista que realizó la mujer para el portal Newstad, donde contó sus años junto a Bindi. Robles afirmó que tiene vínculos con agentes de la SIDE, Hugo Moyano, Leopoldo Moreau y el chavismo. También mencionó su relación con la diputada Marcela Pagano, habló de viajes a Europa utilizando tarjetas de crédito ajenas, y sus vínculos con personas como Lázaro Báez, la ex AFI, la SIDE, el canal Carnaval, Mauro Federico y Jorge Rial.
El punto más fuerte ocurrió cuando dijo “no tener dudas” sobre la participación de Bindi en la grabación y filtración de los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. Son los mismos que se publicaron en el canal de streaming Carnaval, en los que revela un presunto esquema de coimas.
“Desde el día que lo ví a Franco Bindi en la comisión de juicio político, sabía lo que iba a suceder. Conozco muchísimas cosas y sabía cómo venía la mano. Yo me peleo con él cuando me entero de su relación con Marcela Pagano, y ahí me abro, me voy. Dejé el canal de televisión ExtraTV, la radio, todo. Era imposible separar lo laboral de lo personal. Intentamos muchas veces, pero era inviable: una persona con actitudes psicopáticas, de manipulación, de hacerte sentir insegura y después necesitarte. Un círculo del que cuesta salir”, contó Robles.
“Lo de Pagano fue público desde septiembre u octubre de 2023. Incluso se inventó un romance con Luciana Salazar para tapar lo que había. Después me entero de viajes a Europa pagados con mis tarjetas y las de mi padre. Gente cercana me advirtió: ‘Abrite, andá a hacerte estudios porque Pagano le contagió una enfermedad venérea’. Fue tremendo”, señaló.
“A Bindi lo conocí en 2013, cuando resolvió una causa y dejó de ser prófugo de la Justicia. Lo presentaron a través de Mariano Riminic, abogado de los servicios de inteligencia, que trabajaba en la SIDE. Desde entonces vi de cerca su obsesión: siempre quiso manejar los servicios. Lo vi vincularse con José Luis Vila, Coti Nosiglia, Fernando Pocino, Guillermo Alberdi… toda gente del palo de los servicios. Su ambición siempre fue estar ahí”, contó.
“Para mí, Pagano fue solo vocera del marido. No tiene formación ni conocimiento de esos nombres que usó en la Bicameral de Inteligencia en 2019. Es imposible que lo supiera por sí misma. Esa información viene de expedientes judiciales, filtraciones y operaciones”, agregó.
Aprovechando ese revuelo, Francos se subió a través de un posteo en su cuenta de X : “La expareja de Bindi afirma que él mismo participó en la filtración de los audios… Qué sorpresa… Además, tiene vínculos con “agentes de la SIDE, Hugo Moyano, el radical K Leopoldo Moreau, Luis D’Elía y el chavismo. ¿Y ahora?”, escribió el funcionario.
“Es otro caso de una diputada que fue elegida por los votos de [Javier] Milei, tampoco era una dirigente política que tuviera caudal electoral. Era comentarista televisiva sin demasiado renombre”, planteó el jefe de Gabinete.
“Todos serán citados para dar explicaciones en la Justicia de las acusaciones que están haciendo. Nosotros avanzaremos en las denuncias que corresponda por estas manipulaciones. Lo único que hace es generar ruido y hacer acusaciones sin fundamento”, concluyó.