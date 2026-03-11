Guillermo Francos en la ExpoAgro 2026: “Hay que tener siempre un equilibrio entre el proteccionismo y la apertura de la economía”
El exjefe de Gabinete Guillermo Francos respaldó la postura del presidente Javier Milei de confrontar con algunos sectores empresarios, particularmente con compañías como Fate y Techint, al sostener que ese posicionamiento responde a la búsqueda de una economía sin privilegios.
Francos participó del segundo día de Expoagro, donde recorrió el predio de la muestra agroindustrial y destacó la importancia del evento para el sector productivo.
En diálogo con la prensa, el exfuncionario defendió las declaraciones del mandatario nacional y afirmó que pueden resultar “disruptivas”, pero responden a una lógica económica vinculada al modelo de país que busca el Gobierno.
“Pueden parecer disruptivas, pero siempre tienen un sentido desde el punto de vista de la economía de qué país queremos: sin privilegios y sin beneficios”, expresó.
Equilibrio entre apertura y protección
Francos consideró que la política económica debe encontrar un equilibrio entre la apertura y el proteccionismo, evitando tanto un exceso de protección estatal como una competencia desleal con productos del exterior.
“Ni ser demasiado protector —que eso genera mucha comodidad de los empresarios para no incrementar la productividad— ni dejar de revisar quiénes son los productores extranjeros que pretenden ingresar mercadería subsidiada”, sostuvo.
En esa línea, remarcó que el Gobierno viene trabajando en reducir los costos internos para las empresas, con el objetivo de que puedan competir en condiciones más justas con el mercado internacional.
La relación con el campo
El exjefe de Gabinete también destacó el vínculo del Gobierno con el sector agropecuario y señaló que la realización de Expoagro es una muestra del respaldo oficial al campo.
“Esta exposición me parece la demostración más clara de que el Gobierno apoya a este sector como uno de los principales pilares de la producción argentina”, afirmó.
Inflación y posible visita de Milei
Aunque actualmente se encuentra en Chile, Francos no descartó que Javier Milei pueda asistir a Expoagro antes del cierre de la muestra.
“No sé si no va a venir. El evento es hasta el viernes”, indicó.
Consultado sobre la proyección del presidente respecto a que la inflación llegue a cero hacia agosto, señaló que se trata de una expectativa del Gobierno, aunque advirtió que el contexto internacional podría influir en ese objetivo.
“El mundo de hoy no es el mismo que el mundo de hace 20 días atrás. Capaz que alguna de estas cosas pueda hacer que se demore este objetivo que tiene el Gobierno”, explicó.
Su futuro político
Finalmente, Francos fue consultado sobre su posible participación en el escenario político del próximo año y reiteró su pertenencia al espacio de La Libertad Avanza (LLA).
“No me hagan decir cosas que yo no dije. Yo estoy en LLA, respeto mucho al Presidente y soy amigo; a su vez, soy político también, así que eso no quiere decir que no tenga intenciones políticas hacia adelante, pero siempre dentro de este espacio”, concluyó.