Guillermo Francos en el Congreso: “No puedo dudar de las cifras del INDEC”
En sus preguntas hacia el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el diputado Miguel Pichetto advirtió por “la apertura económica propiciada por el Gobierno”, que incluso va “a contramano de la política que lleva adelante (Donald) Trump”, admirado por el presidente Javier Milei.
El jefe del bloque Encuentro Federal señaló que el mandatario estadounidense “defiende el interés de las empresas americanas”, mientras que “acá no defendemos nada”. En esa línea, advirtió por “el desastre que se está produciendo en la industria, la caída de la actividad laboral, el cierre de PyMEs… El empleo argentino se está cayendo a pedazos con el ingreso de productos chinos”.
Para el legislador, “están teniendo problemas en el INDEC, los números del INDEC no se ajustan a la economía, a lo que pasa cuando la gente va al supermercado”.
Además, cuestionó “lo que hacen para sostener un dólar bajo hasta el día de las elecciones” cuando “está demostrado a lo largo de la historia argentina que tratar de contener el tipo de cambio bajo termina mal; después se ajusta y mientras tanto se funden un montón de empresas”. “Cuando la gente se quede sin trabajo ni siquiera va a poder trabajar los productos chinos de todo por dos pesos”, agregó.
Al responder, Francos señaló que “el EMAE (estimador mensual de actividad económica) marca un crecimiento importante de la actividad económica, sacando este último mes donde ha habido una pequeña baja”.
“Yo no puedo dudar de las cifras del INDEC, el INDEC es un organismo absolutamente independiente, nosotros no hemos intervenido en nada. Hasta el presidente del organismo es un dirigente que ha militado en otra fuerza política”, defendió.
Sobre la actualidad de la industria, el funcionario observó que “a veces sectores de la economía se privilegian con el cierre de fronteras para la importación de productos”. E hizo alusión a un local que abrió en pleno centro porteño, con ropa que ingresó de Uruguay, “con precios que están cuatro o cinco veces más bajos que el valor de venta en Argentina”.
“Yo sé que los textiles me van a decir de todo por esto, pero es la verdad: cuando se cierran las fronteras a la venta de productos, internamente suben los precios, y es difícil encontrar una solución que no sea bajar aranceles y permitir el ingreso de productos para que la competencia empiece a jugar su rol”, manifestó.
Por otro lado, ante la pregunta del diputado Oscar Agost Carreño, sobre si este año el Gobierno nacional presentará la Ley de Presupuesto, el jefe de Gabinete aseguró: “El Presupuesto se va a presentar este año en los tiempos que corresponde y se debatirá, y trataremos de llegar a un acuerdo para que sea aprobado”.