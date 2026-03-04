Guillermo Francella cuestionó el ajuste de Milei: “No hay trabajo”
En medio del debate por el desfinanciamiento de los organismos culturales, Guillermo Francella expresó duras críticas a la gestión del presidente Javier Milei por la crisis que atraviesa la ficción argentina y la industria audiovisual en general. El actor, de extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, advirtió que el panorama actual es “desolador” y que la falta de producción afecta a todos los rubros del sector.
En diálogo con el programa Puro Show Noche, donde promocionó su nuevo proyecto “Playa de Lobos” —una comedia negra con intriga y suspenso—, Francella aseguró que, más que una grieta ideológica, lo que se vive hoy es una realidad contundente: “No hay trabajo, no hay ficción”. Sus declaraciones se suman a los cuestionamientos de otros actores y realizadores por los recortes en el INCAA y los cambios en el sistema de fomento.
El intérprete remarcó que su mirada no se limita a su presente laboral, sino que está atravesada por la situación de sus hijos, también actores. “Los dos hijos míos son actores y me lo expresan todo el tiempo. El panorama es desolador”, contó, al describir un mercado con menos proyectos, menos rodajes y menos oportunidades para las nuevas generaciones.
Francella recordó cómo era el escenario cuando él comenzó su carrera, con una televisión abierta que producía de manera constante: “Cuando yo comencé, había unitarios, tiras diarias y siempre había muchísimo trabajo”. Según explicó, esa abundancia de contenidos permitía que muchos artistas construyeran su currículum a partir de la cantidad y variedad de participaciones, sin depender siempre de los mismos nombres.
Los recortes presupuestarios y la incertidumbre en torno al rol del Estado en la cultura generan alarma en el mundo audiovisual. Francella advirtió que el freno a la producción no solo impacta en actores y actrices, sino también en técnicos, guionistas, directores, trabajadores de la exhibición y de la distribución, que ven reducidas sus fuentes de ingreso.
En este contexto, el actor sostuvo que la discusión trasciende las posturas políticas: “Hoy hay algo que excede si opinás de un modo u otro. Es la verdad, no hay trabajo. La gente dejó de concurrir al cine”, afirmó, al describir una caída simultánea en la producción local y en el público en las salas.
Mientras continúa la polémica entre el Gobierno y los trabajadores de la cultura, las palabras de Francella se suman a un reclamo cada vez más extendido en la industria, que pide previsibilidad y políticas públicas que reactiven la producción nacional de contenidos.