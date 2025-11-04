Guido Giana, leal a Santiago Caputo secundará a Mario Lugones en Salud
El sacudón de los cambios de Gabinete en el Gobierno de Javier Milei sigue reconfigurando el balance de poder en la interna del Triángulo de Hierro. Si la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete se transformó en una avance de la influencia de Karina Milei con la designación de Manuel Adorni, este lunes se configuró una suerte de compensación para Santiago Caputo, que logró ubicar otro cuadro fiel en el organigrama.
Es que a la salida de Francos, se le sumó la de Cecilia Loccisano, viceministra de Salud. Y allí el asesor presidencial -de estrecho vínculo con el ministro Mario Lugones- pudo sumar a un cuadro que ya orbitaba por él en la trastienda del poder libertario. Se trata de Guido Giana, un exgerente del PAMI en tiempos de Mauricio Macri y hasta ahora director de Administración y Finanzas en el Güemes, sanatorio vinculado desde su fundación al actual ministro.
En rigor, Giana era uno de los tantos asistentes del asesor que no ostenta cargo en el Gobierno. Llegó al ecosistema de Santiago Caputo a través de Rodrigo Lugones, el hijo del ministro y cara de Move Group, donde ambos trabajaron y crecieron en el mundo de la consultoría política. Pero con el salto al mundo libertario, Caputo y Giana forjaron una relación propia y directa, más allá del paraguas de los Lugones, que forman parte de la misma pata de la interna oficialista.
Ingeniero químico graduado en el ITBA, especializado en administración hospitalaria y en gestión pública, Giana hizo carrera en el sistema sanitario, tanto en lo público como en lo privado.
En el último lustro ocupó posiciones ejecutivas en el Sanatorio Güemes, como director de Operaciones, de Administración y de Finanzas. También fue gerente de Nuevos Negocios en DroFAr, un laboratorio especializado en almacenamiento, abastecimiento, comercialización y distribución de medicamentos especiales.
Pero Giana también tuvo su pasado por la función pública. En tiempos de Mauricio Macri, fue gerente económico-financiero del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI). También tuvo un breve paso por el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno porteño cuando lo encabezaba el radical José Luis Giusti.
Este martes, su designación como secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud fue confirmada a través del Decreto 783/2025 de esa cartera, publicado en el Boletín Oficial. En el mismo documento, firmado por Javier Milei y Mario Lugones, se aceptó la salida de Loccisano. Formalmente, “se limitó” su designación, a partir de este 4 de noviembre.
Más allá en el tiempo, Giana ocupó un cargo electivo. Fue concejal en el municipio de Presidente Perón por el PRO y hasta candidato a intendente por lo que fue Juntos por el Cambio. Pese a compartir timbreos con la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, el paso por la política le dejó experiencias dramáticas.
Durante la campaña de 2017 fue secuestrado durante cinco horas por gente encapuchada que nunca fue identificada pese a la denuncia. Aquella experiencia le dejó vínculos con dirigentes de futuro disímil en el PRO o fuera de él que van desde Sebastián García de Luca a Alex Campbell y de Cristian Ritondo a Patricia Bullrich.
Es que Giana llegó al macrismo como cuadro independiente y fue la cara un conflicto de enorme trascendencia en el municipio donde militó: él y su familia fueron víctimas de la toma de terrenos de Guernica, una usurpación ilegal promovida por grupos piqueteros kirchneristas y de izquierda -y consentida desde la gobernación bonaerense ya en manos de Axel Kicillof- que en 2020 generó picos de violencia ante los intentos de desalojo.
Aquella exposición lo llevó a lugares inesperados, como sentarse a la mesa de Mirtha Legrand y, bajo la conducción de Juana Viale, contar su historia en el distante escenario del conurbano profundo.