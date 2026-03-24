Guerra en Medio Oriente: Irán denuncia que, a pesar de la tregua lanzada por Trump, sufrió ataques contra infraestructuras gasísticas
Dos instalaciones de gas y un gasoducto fueron blanco de ataques de Israel y Estados Unidos, aseguraron el martes medios iraníes, horas después de que Donald Trump anunciara haber aplazado su amenaza de golpear infraestructuras energéticas del país.
“En el marco de los continuos ataques perpetrados por el enemigo sionista y estadounidense, el edificio de la administración del gas y la estación de regulación de presión de gas de la calle Kaveh, en Isfahán, fueron objeto de ataques”, informó la agencia de noticias Fars.
Estas instalaciones en Isfahán, una ciudad del centro del país, resultaron “parcialmente dañadas”, añadió Fars, que fue el único medio que informó del incidente.
La agencia también informó de otro ataque contra un gasoducto de la central eléctrica de Jorramshahr, en el suroeste del país, sin especificar la magnitud de los daños.