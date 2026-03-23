Guerra en Medio Oriente: Donald Trump anunció que está negociando con Irán y ordenó frenar por cinco días las hostilidades
En un anunció sorpresivo, Donald Trump informó esta mañana que los Estados Unidos está avanzando en negociaciones con Irán y que ordenó frenar los ataques contra sus instalaciones eléctricas por un plazo de cinco días, a través de un mensaje en su cuenta de la red social Truth.
“Me complace informar que Estados Unidos de América y el país de Irán han mantenido en los últimos dos días conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Medio Oriente”, informó Trump.
“Basándome en el tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán durante toda la semana, he instruido al Departamento de Guerra para que posponga cualquier ataque militar contra centrales eléctricas iraníes e infraestructuras energéticas durante un período de cinco días, siempre que se cumplan las reuniones y discusiones en curso”, agregó.
El mensaje de Trump se da en medio de una escalada en el conflicto de Medio Oriente y tras los bombardeos de su Ejército sobre plantas de agua y energía de Irán.