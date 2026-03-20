Guerra en Irán: Israel elimina a Ali Mohammad Naini, vocero de la Guardia Revolucionaria, en un masivo ataque sobre Teherán
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron una serie de ataques contra infraestructura del régimen iraní en Teherán durante la madrugada del viernes, según confirmó el ejército. El portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Ali Mohammad Naini, murió en los ataques, informaron los medios estatales iraníes.
Naini, quien también se desempeñaba como jefe del Departamento de Relaciones Públicas del CGRI, ocupó diversos cargos de propaganda y relaciones públicas, y fue el principal propagandista del grupo durante los últimos dos años, según declaró las FDI.
En su cargo, Naini difundió la propaganda terrorista del régimen entre sus aliados en todo Oriente Medio para influir y promover ataques terroristas contra el Estado de Israel desde distintos frentes.
“A lo largo de los años, Naini desempeñó diversas funciones de propaganda y relaciones públicas. Durante los dos últimos años, fue el principal propagandista de la CGRI, perteneciente al régimen terrorista iraní”, dijo el Ejército en su comunicado.