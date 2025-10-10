Guatemala y Entre Ríos fortalecen vínculos económicos, sociales y culturales
Las relaciones económicas, sociales y culturales entre Guatemala y Entre Ríos fueron el eje central de la agenda desarrollada este jueves en Paraná por el embajador de Guatemala en la Argentina, Iván Espinoza Farfán, y el ministro de Desarrollo Económico de la provincia, Guillermo Bernaudo.
El encuentro tuvo lugar en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, donde se abordaron temas vinculados a los productos de exportación e importación entre ambos países, las conexiones culturales y el modelo de desarrollo sostenible que implementa el país centroamericano.
Bernaudo destacó que “nos honra con su visita el embajador Espinoza Farfán, a quien le comentamos que, mediante el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), las empresas guatemaltecas pueden instalarse en Entre Ríos con exención impositiva total durante 15 años. Actualmente, la firma entrerriana Lafedar exporta medicamentos a Guatemala, lo que es una muestra del potencial exportador de nuestra provincia”.
Por su parte, Espinoza Farfán subrayó que “Guatemala es uno de los principales exportadores de ropa del continente, con una posición estratégica cercana a México y Estados Unidos, y acuerdos comerciales con las principales economías del mundo. Además, cuenta con tres puertos y dos terminales portuarias, una sobre cada océano, lo que facilita la inversión extranjera. El país dispone también de una Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de la Infraestructura, orientada a atraer inversión privada internacional”.
Del encuentro participaron además el secretario de Industria, Comercio y Minería, Catriel Tonutti, y el coordinador general del Ministerio de Desarrollo Económico, Daniel Rodríguez.