Gualeguaychú será sede de la final provincial de los XIX Juegos Entrerrianos de Personas Mayores
La final provincial de los XIX Juegos Entrerrianos de Personas Mayores se realizará en Gualeguaychú del 23 al 25 de septiembre, en el marco de una política pública del Gobierno de Entre Ríos que busca garantizar inclusión y acceso al deporte y la cultura para toda la provincia.
El evento reunirá a delegaciones de los 17 departamentos y combinará competencias deportivas, propuestas culturales y actividades recreativas, con la participación de personas mayores de 60 años.
Entre las disciplinas confirmadas se encuentran newcom, bochas, ajedrez, tejo, golf croquet, pádel, tenis de mesa, orientación y pesca, además de juegos de mesa como truco y chinchón. Paralelamente, se desarrollarán actividades culturales en danza, canto, teatro, pintura, fotografía y literatura, en distintas sedes distribuidas por la ciudad.
La logística integral incluye alojamiento, gastronomía, transporte, seguridad vial y servicios de apoyo, con la colaboración de numerosas instituciones y clubes locales que aportarán sus instalaciones para las competencias.
La organización se realiza de manera conjunta entre la Secretaría de Deportes de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, y la Municipalidad de Gualeguaychú, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y otras áreas municipales como Salud, Cultura, Deportes, Tránsito, Defensa Civil y Adultos Mayores.
Desde el gobierno provincial destacaron que la propuesta no solo promueve hábitos saludables, sino que también refuerza el acceso al deporte y la recreación en toda la provincia, garantizando condiciones adecuadas para la competencia y brindando un espacio de encuentro y participación.
Los Juegos Entrerrianos de Personas Mayores representan un compromiso sostenido con la inclusión y la valoración de las personas mayores, generando un ámbito de integración que combina el esfuerzo deportivo con el disfrute cultural y comunitario.