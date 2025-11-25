Gualeguaychú refuerza la coordinación para mejorar el abordaje de la salud mental
Con el objetivo de optimizar la atención en salud mental, autoridades del Ministerio de Salud mantuvieron una agenda de trabajo con directivos del hospital Centenario, jefes y subjefes del Servicio de Salud Mental, y representantes de los centros de atención primaria de la salud (CAPS) de Gualeguaychú.
Los encuentros, encabezados por el director general de Salud Mental del Ministerio de Salud, Esteban Dávila, se llevaron a cabo en el auditorio del hospital. En una primera instancia, el equipo dialogó con profesionales del servicio de Salud Mental del nosocomio y, posteriormente, con autoridades y referentes del primer nivel de atención. Ambas reuniones permitieron avanzar en criterios compartidos y en la optimización del uso de los recursos disponibles.
Dávila explicó: “En la primera instancia se hizo hincapié en el funcionamiento de los distintos sectores y dispositivos, el trabajo en conjunto entre ellos, las necesidades a reforzar y las áreas que se están desarrollando de manera adecuada”.
Y agregó: “En el segundo momento de la jornada, nos reunimos con referentes de gestión y psicólogos de los centros de salud municipales de la ciudad y de los tres provinciales, donde se abordaron lineamientos compartidos respecto del nexo entre el hospital y el primer nivel de atención”.
Durante los encuentros se analizaron dificultades, situaciones complejas y estrategias para garantizar una asistencia más rápida y eficaz. También se acordó dar continuidad a este tipo de reuniones para fortalecer la cooperación entre los distintos niveles de atención en la ciudad.
Participaron además la directora del hospital Centenario, Andrea Martins, el subsecretario de Salud Municipal, Pablo Alfaro, y otras autoridades locales.