Gualeguaychú: licitan obras por más de 34 millones para mejorar la Escuela Nº 114
El Gobierno de Entre Ríos abrirá este martes 19, a las 11, los sobres de la licitación para la reparación de la fachada sur y los pisos de la Escuela Nº 114 Justo José de Urquiza, en Gualeguaychú. La inversión oficial supera los 34 millones de pesos y el plazo de ejecución será de 45 días corridos.
El acto se desarrollará en el propio establecimiento, ubicado en calle Bomberos Voluntarios S/N, que cuenta con una matrícula de 236 estudiantes. La institución presenta hundimiento de pisos interiores, filtraciones en mampostería y deterioro en carpinterías, problemas que se buscará solucionar con esta intervención.
La obra será financiada con recursos provinciales y ejecutada a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, en el marco de la planificación para fortalecer la infraestructura escolar en todo el territorio provincial.
“Estas obras tienen un impacto directo en la calidad de la educación entrerriana y llevamos adelante un trabajo sostenido y responsable con los recursos que disponemos. Seguimos con la ejecución de mejoras en escuelas de toda la provincia para que los gurises tengan mejores condiciones en su educación”, expresó el ministro Darío Schneider.
Entre los trabajos previstos se incluyen:
- Reparación de 80 m² de revoques.
- Reemplazo de cuatro aberturas metálicas por otras de aluminio.
- Restauración de 12 carpinterías metálicas.
- Construcción de vereda perimetral de 32 m².
- Reposición de baldosas en aulas afectadas por asentamientos.
- Hidrolavado, impermeabilización y pintura de la fachada sur.
- Construcción de un nuevo muro de contención.