Gualeguaychú fue sede del 6º Encuentro Provincial Deportivo Inclusivo: una jornada de integración, emoción y trabajo conjunto
El 6º Encuentro Provincial Deportivo Inclusivo se desarrolló en la ciudad de Gualeguaychú, celebrando la diversidad, la participación y el trabajo conjunto a través del deporte. La actividad, cargada de emoción, respeto y compañerismo, fue organizada por el Centro de Educación Física (CEF) Nº 6 “Profesor Domingo Antonio Giusto”.
Del encuentro participaron numerosas instituciones educativas y organizaciones de distintas localidades entrerrianas, que compartieron actividades deportivas en un marco de inclusión y celebración comunitaria.
De Gualeguaychú, participaron AFA y Deporte Adaptado, el CEF Nº6, las Escuelas Nº20 Domingo F. Sarmiento y Nº200 Juventud Unida, las Escuelas Privadas de Educación Integral Nº23 Emanuel y Nº28, la Escuela de Educación Integral Nº12 José Facio, la Escuela de Educación Especial Nº2 Francisco Rizzuto, el Colegio Nacional Luis Clavarino, el Taller Protegido Emanuel, la Asociación Santa Rita, el Centro Educativo Terapéutico Alium, el Instituto de Desarrollo Integral y Educación para Adultos (IDEEA) y el Centro de Día.
También fueron protagonistas alumnos de la EPEI Nº12 Horizontes, el Espacio Inclusión de la Municipalidad de Larroque, Deporte Adaptado de Islas del Ibicuy, el Taller Municipal Deporte Adaptado – CEF Nº31 de Urdinarrain, la Escuela Municipal Deporte Adaptado de San José, el CEF Nº8 de General Galarza y la Escuela de Educación Integral Nº13 Arco Iris.
Desde la organización se expresó un agradecimiento especial al Consejo General de Educación (CGE), a la Dirección de Educación Física y a la Secretaría de Deportes de Entre Ríos. También se destacó el acompañamiento de la Subdirección de Deportes, Cultura y Juventud de la Municipalidad de Gualeguaychú, y el compromiso de familias, docentes y comunidades educativas, que hicieron posible la jornada.
Un reconocimiento especial fue destinado a los estudiantes del Profesorado de Educación Física de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), quienes participaron a través de su proyecto de extensión universitaria, aportando tiempo, dedicación y compromiso en cada actividad.
El encuentro concluyó con un profundo mensaje de inclusión y unión, reafirmando que el deporte es una herramienta esencial para la integración, el crecimiento personal y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.