Gualeguaychú fue sede de la Final Provincial de los XIX Juegos Entrerrianos de Adultos Mayores
La ciudad de Gualeguaychú recibió a más de 1.200 adultos mayores en la Final Provincial de los XIX Juegos Entrerrianos de Adultos Mayores, un evento deportivo y cultural que ratificó el compromiso del Gobierno de Entre Ríos con políticas públicas de bienestar, inclusión y encuentro intergeneracional.
La actividad, organizada por las secretarías de Deportes y de Cultura, buscó consolidar la participación activa de las personas mayores en la vida social, cultural y deportiva de la provincia.
El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, transmitió los saludos del gobernador Rogelio Frigerio y del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, quienes acompañaron una de las jornadas finales. Uranga destacó la masividad y entusiasmo de la convocatoria: “El verdadero agradecimiento es para ustedes, que con amor al deporte nos enseñan cómo enfrentar la vida con energía, amistad y compromiso. Estos juegos son salud física, salud psíquica y también una manera de construir comunidad”.
Por su parte, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, subrayó que la propuesta “representa la federalización de la gestión cultural y la promoción de la participación de entrerrianos de todas las edades”, en línea con los ejes de gobierno.
El secretario de Desarrollo Humano de Gualeguaychú, Juan Ignacio Olano, remarcó el impacto económico y social del encuentro: “Estamos muy felices de recibir más de 1.200 adultos mayores. Estos juegos son fruto de un esfuerzo conjunto entre la provincia y el municipio, que también generan movimiento turístico y circulación en la economía local”.
En la competencia general, el departamento Uruguay se consagró campeón al obtener el primer puesto con un total de 50 puntos entre actividades deportivas y culturales.
También participaron del acto el director General de Deporte, Ricardo Lupi; la coordinadora de Adultos Mayores, Silvina Wiliezko; y autoridades municipales de Gualeguaychú.
La final provincial cerró una nueva edición de los Juegos Entrerrianos de Adultos Mayores, dejando en claro que el deporte y la cultura no tienen edad, y que las personas mayores son protagonistas activos de la vida social entrerriana.