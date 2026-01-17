Gualeguaychú finaliza obras estratégicas y se prepara para un Carnaval 2026 inolvidable
Con un compromiso sostenido de la gestión del intendente Mauricio Davico, el Corsódromo José Luis Gestro presenta espacios renovados que fortalecen la experiencia del mayor espectáculo a cielo abierto del país, de cara a la edición Carnaval 2026.
En una muestra de planificación y ejecución eficiente, el Gobierno de Gualeguaychú, encabezado por el presidente municipal, dio un paso decisivo en la puesta en valor del Corsódromo. Este fin de semana, los miles de espectadores que concurran al predio del Parque de la Estación podrán disfrutar por primera vez de la culminación de la renovación del sector Pullman Oeste, que ya se encuentra plenamente habilitado. En tanto, la nueva tribuna de hormigón premoldeado, una obra realizada íntegramente con recursos y gestión municipal, será finalizada la próxima semana.
La tribuna de cemento, ubicada en el ala sur del Corsódromo, reemplaza estructuras desmontables y ofrece mayor seguridad, comodidad, accesibilidad y durabilidad, además de reducir significativamente los costos de mantenimiento. Esta infraestructura de calidad superior se enmarca en una estrategia progresiva de mejora continua, que posiciona al espectáculo a la altura de su relevancia nacional, especialmente tras su histórica declaración como Fiesta Nacional.
Asimismo, en un trabajo articulado entre la Comisión del Carnaval y el Estado municipal, se renovó la luminaria de la pasarela, adecuándola a las exigencias técnicas y de calidad que demanda el espectáculo.
Las mejoras también alcanzan a la gestión integral del evento. Durante las noches de Carnaval, la actual administración implementó acciones concretas orientadas a la seguridad y al disfrute del público, junto con la puesta en valor de los sectores de puestos exteriores, desarrollada en el marco del programa +Carnaval.
Desde la Comisión Directiva del Carnaval del País destacaron el compromiso de la gestión Davico con el desarrollo del espectáculo número uno de Argentina. Cada inversión, cada mejora y cada iniciativa de prevención reflejan que Gualeguaychú no solo preserva su identidad carnavalera, sino que la proyecta al futuro con profesionalismo, visión y respeto por las miles de personas que año tras año eligen vivir la magia del mayor espectáculo a cielo abierto del país.