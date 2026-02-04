Grupo Libertad cerrará su supermercado del DOT y evalúa vender su negocio en la Argentina
Grupo Libertad cerrará el local Fresh Market que abrió en mayo de 2023 en el shopping DOT y, al mismo tiempo, analiza ofertas para desprenderse de su operación en la Argentina, según indicaron fuentes del sector. Ante la consulta, la empresa prefirió no hacer declaraciones.
En el mercado reconocen que la compañía evalúa propuestas de potenciales interesados y que la decisión de cerrar el punto de venta en la Ciudad de Buenos Aires responde a una estrategia de concentración logística y comercial en el interior del país, donde históricamente tuvo mayor presencia. El movimiento se da en un contexto en el que Carrefour también mantiene conversaciones con su casa matriz en París para desprenderse de sus activos locales.
Libertad, nacida en Córdoba en 1986, perteneció durante más de dos décadas al grupo francés Casino. Desde febrero de 2024 pasó a manos del Grupo Calleja, de capitales salvadoreños, luego de que Casino se desprendiera de sus activos en la región tras ingresar en concurso de acreedores. La operación incluyó también a las cadenas Pão de Açúcar, en Brasil, y Éxito, en Colombia.
El espacio Fresh Market continuará funcionando en el DOT hasta marzo, según confirmó IRSA, operador del centro comercial, que anticipó que el local será reemplazado por una propuesta vinculada al entretenimiento.
Este formato había sido presentado como una apuesta innovadora del grupo. Con una inversión de US$ 3 millones, ocupa 1.800 metros cuadrados y ofrece más de 10.000 productos frescos, saludables y gourmet, con una disposición por “islas” temáticas. El concepto ya se había probado en Montevideo y Medellín antes de su desembarco en Buenos Aires.
La idea inicial de los nuevos dueños era expandir tanto este modelo como el canal mayorista. Sin embargo, el estancamiento del consumo y el aumento de los costos operativos, especialmente en grandes superficies comerciales, frenaron esos planes.
En paralelo, la empresa avanza con recortes y reestructuraciones en distintas provincias. En Posadas, anunció la reconversión de un hipermercado en supermercado, situación que derivó —según el Sindicato de Comercio local— en alrededor de 100 despidos. Desde el sector gremial atribuyen la pérdida de competitividad a la cercanía con Paraguay y Brasil tras la devaluación de 2023.
En San Juan se implementó un plan de retiros voluntarios que alcanzó a 30 empleados, mientras que en Mendoza hubo reclamos sindicales por el pago del bono de fin de año, lo que derivó en la conciliación obligatoria.
Actualmente, Libertad opera en nueve provincias y, tras el cierre del DOT, quedará presente en ocho.
La reestructuración se produce en un escenario de caída sostenida en las ventas de supermercados. Según la última encuesta del INDEC, las ventas en grandes cadenas registraron en noviembre una baja interanual del 2,8% y una caída mensual desestacionalizada del 3,8% respecto de octubre.