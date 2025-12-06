Grosera “omisión” de Nación, no invitando al Gobierno de Córdoba a la presentación de los F-16 en Río Cuarto
La presentación de los F-16 adquiridos a Dinamarca se convirtió este sábado en el centro de la escena política, con un acto celebrado por Javier Milei y todo su Gabinete en Córdoba. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido: no hubo representación oficial del gobierno provincial de Martín Llaryora, quien continúa recuperándose de una operación, y la vicegobernadora Myriam Prunotto tuvo que presenciar la ceremonia desde el público porque no fue invitada por la Casa Rosada.
Prunotto intentó desactivar la polémica y destacó la relevancia de que el acto se realizara en el Área Material Río Cuarto, donde opera una unidad clave de mantenimiento de la Fuerza Aérea Argentina. “No fuimos invitados pero es lo menos importante porque a nosotros nos gusta estar cerca de la gente”, afirmó, ubicada en un sector montado por la intendencia de Las Higueras. Y agregó: “No nos molesta porque nos gusta”, insistiendo en bajarle el tono al faltazo protocolar.
La postal, sin embargo, sorprendió. La vicegobernadora compartió la tribuna con vecinos y autoridades locales, lejos de los funcionarios nacionales y de los diputados libertarios por Córdoba que sí formaron parte del acto oficial. Junto a ella también estuvieron los intendentes de Las Higueras y Holmberg, localidades próximas al predio militar.
En sus redes, Prunotto celebró igualmente la llegada de los aviones: “La llegada de los nuevos F-16 fortalece nuestra soberanía y representa empleo, industria y futuro para Córdoba”, afirmó. Además resaltó el impacto que su operación y mantenimiento tendrán en FADEA y en el entramado aeronáutico provincial.
El intendente de Las Higueras, Gian Lucchesi, también confirmó la ausencia de invitaciones oficiales: “No hemos sido invitados al acto oficial pero la fiesta se hizo igual y con la gente como protagonista”, dijo. Y añadió: “Elegimos celebrar con los vecinos”.
Desde su convalecencia, el gobernador Martín Llaryora celebró la llegada de los cazas: “Esta decisión representa un paso trascendental para la defensa nacional”, publicó en X. Además destacó que Córdoba haya sido elegida para recibir las aeronaves debido a su capacidad técnica, experiencia y capital humano.
Llaryora remarcó que “Córdoba es uno de los pocos lugares del país con la infraestructura necesaria para trabajar sobre aviones de la complejidad tecnológica de los F-16”, gracias al rol histórico de la Base Aérea Las Higueras. Y concluyó: “Cada vez que la Argentina necesita experiencia y trabajo serio, los cordobeses estamos presentes”.