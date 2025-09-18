Gresca PRO: Ritondo destrató a Lospennato en el Congreso por su voto contra los vetos de Milei
Las secuelas de la interna del PRO reflotaron en medio del tratamiento del veto a las leyes de Financiamiento Universitario y de la Emergencia en el Garrahan. En medio de la sesión, Silvia Lospennato y Alejandro Finocchiaro se cruzaron porque la diputada votó en contra del Gobierno y debió intervenir, ofuscado, Cristian Ritondo, el presidente del bloque quien solo agregó leña al fuego, destratando a la legisladora santafesina.
Instantes antes de la votación, Finocchiaro había pedido la palabra y apuntó contra algunos de sus compañeros de bancada. En una irónica comparación dijo que si la Cámara de Diputados fuera como el Parlamento inglés, “algunos colegas podrían sin pudor cruzar hacia las gradas de enfrente donde habita la alegre banda populista que quiere tumbar a este Gobierno”.
Las palabras cayeron mal en las diputadas Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal quienes, a diferencia de la mayoría de sus compañeros de banca, la primera votó en contra del veto la ley de Financiamiento Universitario y la otra se abstuvo.
Lospennato le recriminó a Finocchiaro la comparación con el parlamento inglés ya que entendió que la sugerencia de que debería estar ubicada en las gradas de en frente era para ella, que había adelantado que votaría en contra del veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
Varios videos que se han viralizado muestran a Lospennato y Finocchiaro sentados en sus bancas, trenzados en una serie de reproches mutuos. También se ve al jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, gesticulando agresivamente, con ademanes vehementes, como pretendiendo intimidar a la parlamentaria santafesina y defender la postura de Finocchiaro.
Más arriba, se lo ve a Diego Santilli interesado en la pelea a la que sigue atenta, pero sin intervenir.
A su vez, Silvana Giudici intentó calmarlo a Ritondo tomándolo del brazo.
El video muestra la grieta que dejó hacia el interior del PRO el acuerdo electoral con La Libertad Avanza. De un lado, las amarillas puras Vidal y Lospennato, que rechazan el acuerdo con los libertarios y apelan a un PRO puro; del otro, los diputados del PRO que impulsaron la alianza.
Lospennato, en especial, adoptó un perfil muy bajo en la Cámara de Diputados luego de perder contra Manuel Adorni en las elecciones legislativas porteñas. A fin de año debería dejar su banca para asumir como legisladora porteña.
La diputada supo tener buena sintonía con la Casa Rosada, cuando el Gobierno impulsó el tratamiento de Ficha Limpia, un proyecto que ella militó desde los inicios. Incluso el presidente había resaltado el trabajo de Lospennato en esta tema.
Pero en mayo, cuando se intentó llevarlo al recinto para su tratamiento, la diputada le achacó al Gobierno la caída de la sesión para tratar Ficha Limpia. Unos días más tarde vendría la ruptura total, cuando un sector de tuiteros libertarios difundió un video hecho con inteligencia artificial en el que aparecía Mauricio Macri diciendo que había bajado la candidatura de Lospennato un día antes de las elecciones en Ciudad.
Vidal, que fue jefa de campaña de Lospennato, dijo el mes pasado que el 10 de diciembre se quedaba sin trabajo y que volvería al sector privado, en un contundente rechazo a integrar la lista de la Alianza La Libertad Avanza.
Del otro lado están Finocchiaro que es candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y Ritondo, jefe del PRO bonaerense y uno de los principales responsables de la alianza con los libertarios. En ese bando también se encuentra Santilli, tercer candidato a diputado nacional por la alianza del LLA-PRO en octubre, y el resto del bloque amarillo en Diputados.