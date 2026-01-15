Gremio de municipales acepta la propuesta del Ejecutivo concordiense en consolidar el diálogo y levantó transitoriamente las medidas de fuerza
El Sindicato de Empleados Municipales de Concordia resolvió levantar las medidas de fuerza que venía impulsando desde el lunes último, en protesta por la cesantía de más de 140 contratados con aportes y una cifra indefinida de bajas a monotributistas.
“La asamblea decidió aceptar la propuesta del ejecutivo de dialogar”, informó el secretario general del sindicato, Pablo Avallone.
Avallone precisó a los colegas de Diario El Entre Ríos que: “Hubo un llamado del Ejecutivo para dialogar” a cambio de que se levantaran las medidas de fuerza por 72 horas.
En el gremio consideraron probable que el encuentro entre el Gobierno municipal y la cúpula del sindicato se produzca entre hoy jueves y mañana viernes.
Las asambleas en diversos lugares de trabajo no estuvieron exentas de tensión. Dirigentes gremiales denunciaron un despliegue policial desmedido que –a su entender- tenía por objetivo amedrentar a los trabajadores en lucha, “criminalizando la protesta”.