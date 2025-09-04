Gravísima acusación: Guillermo Francos vinculó a Marcela Pagano a una “conspiración” con propósitos “golpistas”
Tras varios días de exposición mediática con acusaciones contra los Menem y el resto del Gobierno, la diputada Marcela Pagano recibió la réplica este jueves del jefe de Gabiente, Guillermo Francos, que tuvo acusaciones gravísimas contra la legisladora, especialmente por su vínculo con Franco Bindi.
En el mundo libertario Marcela Pagano es una de las principales sospechadas de la filtración de los audios del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, quien habría sido grabado por el marido de la periodista y abogado, Franco Bindi.
Hace tiempo que Pagano tiene un enfrentamiento con el titular de la Cámara de Diputados, Martin Menem, por la presidencia de la comisión de Juicio Político que ella dice que le quitaron por una interna del oficialismo.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tomó ese encono como causante de la salida de Pagano del bloque de La Libertad Avanza (LLA) –pasó a integrar la bancada de “Coherencia”- para deslegitimar las acusaciones sobre corrupción que hace la legisladora contra Karina Milei y los Menem.
“Lo único que hace es generar ruido y hacer acusaciones sin fundamento”, se quejó este jueves Francos en declaraciones a Radio La Red.
“No tengo nada que ver con los servicios ni tengo gente de la SIDE que trabaje conmigo. La señora Pagano tendría que explicar su relación con [Franco] Bindi, persona que tuvo relación con el submundo de la inteligencia. Es su pareja y padre es su hija, según dijo ella”, disparó Francos.
Al hacer un perfil de los integrantes de Coherencia, sobre Pagano dijo: “Es otro caso de una diputada que fue elegida por los votos de [Javier] Milei, tampoco era una dirigente política que tuviera caudal electoral. Era comentarista televisiva sin demasiado renombre ”.
Tras eso, la acusó de formar parte de una conspiración contra el gobierno: “Forma parte de la misma conspiración. Escuché a Pagano hacer ese comentario en varios círculos. Son golpistas institucionalmente, pretenden voltear al Gobierno pero sin elementos. Veremos qué dice el pueblo en las elecciones del 26 de octubre y cuál es la opinión. Que Pagano diga eso es absolutamente insólito”.