Grave y repudiable actitud antisemita de estudiantes en su viaje de egresados
Un grave episodio de antisemitismo protagonizado por un grupo de estudiantes durante su viaje de egresados en Bariloche generó un fuerte escándalo. El hecho ocurrió el pasado 10 de septiembre, cuando alumnos de quinto año de la Escuela Humano, de la localidad bonaerense de Canning, fueron filmados mientras entonaban repudiables cánticos.
En un video que fue grabado por los propios adolescentes y que rápidamente se viralizó en redes sociales, se puede escuchar claramente al grupo cantar “hoy quemamos judíos”. La situación se vio agravada por la presencia de un coordinador de la empresa organizadora del viaje, Baxtter, quien no detuvo tan condenable conducta.
“Quemamos judíos”
Por el repudiable cántico de los alumnos de la escuela “Humanos” durante su viaje de egresados cantando “Hoy quemamos judíos”: el coordinador de la empresa Baxter se sumó a los mismos. pic.twitter.com/xxT507sqFb
— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 28, 2025
Tras la viralización de las imágenes, la Escuela Humanos emitió un comunicado en el que repudió “enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos”. La institución también se desligó de la empresa de viajes y su personal, declarando: “repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes”.
El colegio afirmó que “los cánticos difundidos no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática”. Además, anunció que se adoptarían “las medidas correspondientes” y, en una comunicación posterior, informó que se puso en contacto con la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) para emprender “trabajos de capacitación y revisión de lo sucedido”.
El comunicado de la empresa Baxtter
Minutos después de la declaración del colegio, la empresa Baxtter también se pronunció sobre el escándalo. A través de un comunicado, expresó su “categórico rechazo” a los “cánticos y expresiones totalmente repudiables” que se ven en el video.
Otro comunicado que nada dice, el la empresa Baxxter, en relación a los chicos cantando "Hoy quemamos judíos" https://t.co/f6CeuJjV7y pic.twitter.com/U5v0mUYF96
— Dani Lerer (@danilerer) September 28, 2025
La compañía manifestó que “no compartimos bajo ningún concepto los dichos aberrantes expresados por el grupo, ya que esos mensajes no representan, ni reflejan los valores de nuestra empresa, fundada en el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica”.
Finalmente, la empresa lamentó “profundamente lo ocurrido” y se comprometió a tomar las “medidas necesarias para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse nunca más”.