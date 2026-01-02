“Grave transgresión”: el Gobierno de Santa Fe aplicará duras sanciones al exceso de peso en camiones
En paralelo a las obras destinadas a mejorar el acceso a los puertos y reducir las habituales congestiones durante la cosecha, el Gobierno de la provincia de Santa Fe anunció que aplicará sanciones más severas a los camiones que circulen con exceso de peso, una práctica que genera un fuerte deterioro del pavimento y pone en riesgo la seguridad vial.
“En simultáneo al plan de obras estratégicas que se desarrolla en todo el territorio santafesino, y en el marco del Operativo Verano, se reactivarán los controles para cuidar el estado del asfalto”, señalaron autoridades provinciales. Según datos oficiales, el exceso de carga redujo la vida útil del pavimento de 10 a apenas 4 años, e incluso en algunos tramos el deterioro se produce en plazos aún menores.
Desde la provincia advirtieron que habrá sanciones severas para los infractores y los titulares de los transportes. En ese sentido, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) intensificarán a partir del lunes 5 de enero los operativos de fiscalización del peso de los camiones que circulen por las rutas santafesinas, con el objetivo de evitar excesos de carga.
Si bien la medida se anuncia en el marco de los operativos de verano, el Gobierno provincial aclaró que se trata de una política que se sostendrá en el tiempo. “El tránsito de camiones con exceso de carga es una transgresión grave, comparable a otras que ponen en riesgo a los usuarios de las rutas, porque además de destruir el pavimento, disminuye la seguridad vial y aumenta los peligros por malas maniobras ante el deterioro progresivo de la calzada”, remarcaron.
Cambios en el comportamiento del vehículo
La comunicación oficial subrayó que circular con sobrepeso provoca alteraciones en el comportamiento dinámico del vehículo, lo que incrementa el riesgo de siniestros. “Cuando hay más peso, el vehículo reacciona de manera diferente ante la aceleración o la frenada, que se vuelve mucho más retardada”, explicaron.
Entre las principales anomalías identificadas se destacan:
- Modificación de la dinámica del vehículo.
- Afectación de los sistemas electrónicos de seguridad.
- Sobrecarga para neumáticos y componentes no diseñados para ese peso.
- Aceleración más lenta y frenado menos eficiente.
- Alteración del centro de gravedad y la aerodinámica, especialmente cuando la carga se transporta en la parte superior.
Multas y sanciones
Santa Fe informó además que los agentes de control estarán habilitados a retener la licencia de conducir y el vehículo cuando la infracción lo amerite. Según lo establecido en la Ley Provincial 13.169, artículo 103 inciso 3, los vehículos que superen los pesos máximos permitidos podrán ser sancionados con multas de hasta 20.000 Unidades Fijas (UF).
El valor de cada UF equivale al 50 % del menor precio de venta al público de un litro de nafta especial en estaciones YPF del Automóvil Club Argentino, lo que convierte al exceso de peso en una infracción de alto costo económico, además de sus consecuencias viales.