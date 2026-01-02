Grave estado de la mujer embarazada sobreviviente del choque fatal en la Ruta 136
La mujer embarazada que sobrevivió al choque frontal fatal ocurrido este viernes en la Ruta Internacional 136 continúa internada en estado crítico y con pronóstico reservado en el Hospital Centenario de Gualeguaychú, según el último parte médico difundido por el centro de salud.
Desde el hospital informaron que la paciente, pareja del conductor fallecido, permanece en quirófano debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Su estado genera máxima preocupación, mientras los profesionales médicos continúan trabajando para estabilizarla.
En cuanto al hijo de la pareja, de 2 años, se precisó que se encuentra internado en la Guardia Pediátrica, donde fue asistido por lesiones leves, permaneciendo fuera de peligro.
El hecho que derivó en esta situación ocurrió durante la mañana del viernes, a la altura del kilómetro 28, del lado de Entre Ríos, cuando dos vehículos impactaron de frente sobre la Ruta 136, que conecta Gualeguaychú con Fray Bentos.
Como consecuencia del siniestro, dos personas perdieron la vida: una mujer de nacionalidad uruguaya y un hombre argentino, oriundo de Rosario, quienes conducían los vehículos involucrados.
Según trascendió, al momento del choque se registraba una intensa lluvia, sumada al mal estado de la calzada, condiciones que habrían dificultado la conducción y son materia de análisis para determinar las causas del accidente.
Fuente: AHORA