Grave denuncia del diputado Esteban Paulón: Acusó a la Justicia y al Gobierno de un mutuo entramado corrupto
El diputado socialista Esteban Paulón lanzó una dura advertencia sobre el funcionamiento de la Justicia en torno a las causas de corrupción que atraviesan al Gobierno nacional. Afirmó que hoy “depende el sorteo cómo te toca un juzgado: una causa puede avanzar o puede dormir”, en referencia al contraste entre el rápido avance del expediente ANDIS y el estancamiento de la investigación por el caso Libra, vinculado a operaciones con criptomonedas.
Paulón detalló que la causa Andis -que investiga presuntos sobreprecios y retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad- logró en pocos meses un avance significativo: “Se preservaron pruebas, se determinó un entramado de corrupción que más o menos está claro, que todos suponemos que siempre opera así”. Atribuyó esa celeridad al “trabajo muy rápido y muy eficiente que hicieron el juez y el fiscal” tras conocerse el audio filtrado que detonó la investigación.
La situación contrasta con la causa Libra, iniciada en febrero, que a su juicio “está completamente estancada”. El diputado, en una entrevista por Splendid AM 990, remarcó que el Poder Ejecutivo es quien retiene la información central: “Hay una pregunta que la comisión investigadora no logró responder porque la tiene que responder el presidente: quién le dio el código alfanumérico de 47 dígitos” necesario para ejecutar la operación con criptomonedas. Según Paulón, el mandatario “evidentemente no quiere dar” ese dato y la Justicia tampoco lo citó, pese a que “con un peritaje de sus dispositivos todo podría resolverse”.
El legislador socialista fue más allá y apuntó que los hechos investigados no son casos aislados, sino parte de lo que definió como la “matriz conceptual del proyecto político de La Libertad Avanza”. Recordó que apenas iniciado el mandato comenzaron las denuncias por retención de parte de los sueldos de directivos del PAMI supuestamente para financiar al espacio político.
También mencionó prácticas atribuidas al círculo íntimo del presidente antes de la elección: “Había denuncias de que la hermana del presidente cobraba en dólares para permitir reuniones con él”. A esto sumó episodios vinculados al Ministerio de Pettovello, donde “se utilizaban recursos de cooperación internacional para pagar sobresueldos en dólares”. Para Paulón, todos estos elementos muestran que “desde el primer minuto hay una matriz pensada para ver dónde robar”.
El diputado también denunció que “el poder termina funcionando para encubrir no solo los hechos de corrupción, sino a los protagonistas”. En ese sentido, señaló el episodio del empresario Mastro Pietro, presuntamente ligado al lavado de fondos del caso Andis. Según Paulón, el empresario fue advertido “desde adentro de Migraciones y la PSA” de que se libraría una orden de detención mientras hacía escala en Tucumán.
“Llega tarde a Buenos Aires, demora la llegada, y cuando ingresa nadie controla nada”, relató. Después, los organismos argumentaron que la alerta “llegó tarde”. Para el legislador, esto confirma un esquema donde “el poder facilita el encubrimiento” de los involucrados en tramas de corrupción.