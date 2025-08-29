Grave denuncia de Marcela Pagano: “Guillermo Francos o alguien a su cargo, filtró los audios de Diego Spagnuolo”
Marcela Pagano, diputada nacional del bloque Coherencia, responsabilizó al jefe de Gabinete, Guillemo Francos, por la filtración de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en las que se habla de presuntas coimas en el organismo. Aseguró que existe una “guerra de espionaje” y habló de las internas entre tres sectores del Gobierno.
Según Pagano, Francos reconoció que “tiene bajo su mando una agencia de inteligencia paralela”. “Reconoció que tiene a José Luis Vila y a Víctor Hugo Armellino, entre otros agentes, contratados, asesorándolo”, aseguró la diputada en diálogo con LN+, describiendo a los mencionados como “pesos pesados de la contrainteligencia del país”.
En ese sentido, Pagano sugirió que existiría cierta relación con la difusión de los audios que se le atribuyen a Spagnuolo: “¿Para qué necesita el jefe de Gabinete inteligencia propia?”, se preguntó y planteó que “esto es una guerra de espionaje”.
“Hay internas y son feroces y ponen mucha plata para taparlas. Entonces, como también hay internas y no quieren que hablemos de eso y a mí me parece que son internas por poder. Esa puja de poder llevó a dos sectores del gobierno a que se filtrara esto”, aseguró Pagano sobre el escándalo y agregó: “Hay un tercer sector que es el Gabinete”, involucrando así a Guillermo Francos.
“De hecho, se vociferaban todos lados que después de las elecciones el primero que volaba era Guillermo Francos. Y, menuda casualidad, que de repente aparece el establishment y lo empieza a sostener”, lanzó.
Puntualmente, Pagano responsabilizó a Francos por la difusión de los audios del escándalo: “Fue él o alguien que trabaja para él”, dijo en referencia al jefe de Gabinete. Según la diputada, “es el único que ganó poder en la nueva redistribución”.
“Tomen nota del nombre, por si en unas semanas vuela (Santiago) Caputo del manejo la SIDE… Recuerden el nombre de José Luis Vila”, remarcó.
“Yo no sé si toman dimensión. Por eso yo dije hay que cuidar al presidente. Siento que nadie lo está cuidando. Se están matando por el poder debajo de él y nadie lo está cuidando, ni siquiera su seguridad. Lo que quisieron hacer el otro día tirando lo que tiraron, no terminé de entender si era verduras, si eran piedras… Si lo que quisieron hacer es un Bolsonaro o humo para tapar el escándalo de corrupción, lo están arriesgando demasiado”, sostuvo la diputada en referencia a ocurrido el miércoles en Lomas de Zamora.