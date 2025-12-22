Grave denuncia de los guías de montaña respecto al comportamiento de Christian Petersen previo a su descompensación
La delegación San Martín de los Andes de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) informó este lunes que el chef Christian Petersen no sufrió “ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV” durante la subida del primer día al volcán Lanín, y que descendió “en buenas condiciones generales”.
Desde la entidad aclararon que la decisión de interrumpir el ascenso no estuvo vinculada a una emergencia médica, sino a cambios de conducta inesperados que el cocinero manifestó hacia los guías y sus compañeros de expedición, lo que llevó a resolver su regreso a la base y, posteriormente, a requerir la intervención de Gendarmería por una reacción agresiva.
El ascenso a la cumbre del Lanín se realiza habitualmente en dos etapas y con guías habilitados. La primera jornada concluye en un campamento base, donde los visitantes reciben una charla técnica y de seguridad antes de iniciar el tramo final hacia la cima durante la madrugada siguiente.
Según relataron desde la AAGM, Petersen integraba un grupo con guías contratados y ya en la primera jornada mostró una actitud molesta, exigiendo que la caminata se realizara “en silencio, sin hablar”.
“Manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión”, indicaron en un comunicado difundido en Instagram.
Al arribar al campamento base, la conducta del chef pareció normalizarse. “(Petersen) compartió con el grupo, disfrutó del lugar y se mostró contento por haber alcanzado ese punto”, detallaron los guías. Sin embargo, tras la charla técnica del segundo día, se resolvió de común acuerdo que permaneciera en el refugio.
Durante la noche, su comportamiento volvió a alterarse. Desde la AAGM señalaron que no permitía el descanso del grupo, situación que se agravó cerca de la medianoche. “Se observó un cambio en su comportamiento, lo cual resultó molesto para el descanso del grupo. Tras dialogar con él de manera normal y sin inconvenientes, se decidió que descendiera”, explicaron.
La bajada comenzó alrededor de las 4 de la madrugada, con el correspondiente aviso a Parques Nacionales. Aproximadamente dos horas después, según los guías, Petersen adoptó una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería.
En el cierre del comunicado, la AAGM remarcó que “Christian descendió en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV, tal como erróneamente se ha informado en algunos medios de comunicación”. Fuentes de la entidad señalaron además que no logran explicar el repentino nerviosismo y el cambio de conducta del cocinero.
Si bien no se confirmó que haya sido el caso de Petersen, expertos en montañismo advirtieron que el consumo de estimulantes o energizantes durante el ascenso es un error grave y peligroso, y recordaron que hubo muertes asociadas a esa práctica.
En cuanto a su estado de salud posterior, tras un primer parte oficial que habló de “estado reservado” y falla multiorgánica, la familia optó por la reserva informativa. No obstante, en las últimas horas se conoció que fue extubado debido a una evolución favorable.
Actualmente, Petersen continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes. De acuerdo al relato de los guías, la descompensación habría ocurrido luego del descenso, ya que inicialmente fue atendido en el Hospital de Junín de los Andes y luego derivado al centro de mayor complejidad.