Grave declaración de Patricia Bullrich culpando al feminismo por la violencia de género: “Si pisoteás al hombre, se te viene en contra”
En una nueva muestra de que se encuentra en una sintonía completamente distinta a la de la sociedad, la ministra Patricia Bullrich culpó al feminismo de la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres. Mientras el país llora nueve femicidios en un lapso de dos semanas, la titular del Ministerio de Seguridad tuvo una desafortunada apreciación en diálogo con Daniel Parisini -más conocido como “Gordo Dan”- en el canal de streaming libertario “Carajo”.
“Si vos lo que hacés es generar una idea de que vos estás, digamos, empoderada, vos tenés el poder y sos capaz de pisotear a cualquiera, ¿no? No importa si a hombres, si a tu madre, si a tu padre, si a alguien lo pisoteás, finalmente lo que te termina pasando es que se te viene en contra”, indicó.
“El feminismo pisoteó a los hombres y por eso ahora les volvió la violencia en contra”
Patricia Bullrich justificando la ola de femicidios, sigan así muchachos
pic.twitter.com/oDJBiBlrwx
— TUGO News (@TugoNews) October 17, 2025
Y luego, agregó: “Entonces, el desequilibrio que se generó con el feminismo extremo te lleva a situaciones en las que la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica”. Como era de esperarse, estos dichos recibieron el apoyo libertario, pero el total desagrado del resto de los internautas, que consideraron inapropiadas las palabras de la referente de La Libertad Avanza.
La polémica e inquietante declaración de la funcionaria libertaria se registró luego de que el Gordo Dan hiciera una especie de mea culpa sobre la campaña que hizo en contra de ella para que la gente no la votara en la primera vuelta de las elecciones del 2023: “Es bastante gracioso y a esta altura resulta hasta divertido, porque éramos nosotros, va a sonar fuerte, los que en nuestras casas intentamos convencer a nuestros papas y abuelos de no votarte a vos y votar a Milei en primera vuelta”.