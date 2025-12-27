Grave crisis en Salta: Más de 200 trabajadores en casinos con sueldos y aguinaldos impagos
Más de 200 trabajadores de casinos y salas de juego de la provincia de Salta atraviesan una grave situación laboral, marcada por atrasos salariales, aguinaldos impagos y la falta de aportes a la obra social y al sistema previsional. La denuncia fue realizada por el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA), que responsabilizó a las empresas New Star y SIGAR y reclamó una intervención urgente del Estado provincial como autoridad de control.
El secretario gremial de ALEARA, Ariel Fassione, explicó que en los últimos días se completó de manera parcial el pago de los salarios correspondientes a noviembre, aunque no todos los empleados cobraron en tiempo y forma. Según detalló, mientras SIGAR cumple con el pago de los sueldos, aunque con demoras, la empresa New Star mantiene deudas salariales y del aguinaldo, situación que derivó en medidas de fuerza y paralización de tareas en algunas salas.
El conflicto afecta tanto a establecimientos de la capital salteña como a salas del interior provincial, donde, según el gremio, el escenario es igual o incluso más crítico. Fassione remarcó que el problema no es reciente: “Esto se arrastra desde hace al menos un año. No hablamos de un atraso ocasional, sino de una práctica constante”, sostuvo, y subrayó el impacto social que implica que muchos trabajadores cobren sus salarios completos recién después del día 20 de cada mes.
A la crisis salarial se suma el incumplimiento de las obligaciones patronales. Desde ALEARA denunciaron la falta de pago de las contribuciones a la obra social, lo que deja a los empleados sin cobertura médica, y también irregularidades en los aportes previsionales. “La gente va a atenderse y no tiene cobertura. Con las cargas jubilatorias pasa lo mismo”, advirtió el dirigente, quien describió un clima de angustia e incertidumbre entre las familias afectadas.
El referente sindical también cuestionó la falta de respuestas de fondo por parte de los organismos de control. Si bien reconoció la existencia de audiencias en el Ministerio de Trabajo y gestiones ante el ente regulador del juego, señaló que las medidas adoptadas son insuficientes. “Todos los meses es la misma historia. Esto ya excede a la Secretaría de Trabajo y debe intervenir el Estado como concedente y autoridad de control”, afirmó.
Por último, Fassione descartó que se trate de una crisis generalizada del sector del juego a nivel nacional y atribuyó el conflicto a problemas de gestión empresarial. Recordó que en 2022 el Gobierno de Salta prorrogó por diez años la licencia de explotación a New Star, y reclamó que el Estado actúe para proteger a las más de 200 familias afectadas. “Las promesas de pago se repiten, pero sin fechas concretas. Así no se puede seguir”, concluyó.