Grave conflicto en el Hospital Garrahan: toman las oficinas centrales en protesta contra descuentos por días de paro
La dirección médica del Hospital Garrahan se encuentra ocupada desde las 12 de este viernes por trabajadores nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), en protesta contra descuentos aplicados a los salarios de enfermeras, instrumentadoras y docentes del jardín maternal.
La medida fue informada a través de un comunicado difundido por la organización gremial que representa a los manifestantes, quienes reclaman ser recibidos por las autoridades del centro de salud.
Según el texto difundido por la APyT, la protesta se mantendrá hasta que “devuelvan lo que descontaron”, y apunta contra las autoridades del centro de salud, que encabezan el director, Mariano Pirozzo, y el Consejo de Administración del hospital, a quienes califican de “enemigos del Garrahan y las infancias”, además de acusarlos de actuar como “un interventor político, autoritario y prepotente”.
“En este momento, la dirección médica del Hospital Garrahan está ocupada porque los directivos y dos otros funcionarios del Consejo de Administración resolvieron descuentos de sueldo brutales: de $300.000 a $500.000 por ejercer el derecho a huelga a trabajadoras que no llegan a fin de mes”, sostuvo el delegado de la Junta Interna ATE Hospital Garrahan, Alejandro Lipcovich.
trabajadores del Garrahan tomaron la dirección médica en reclamo a recortes de hasta $500.000 en los salarios
acá lo denuncia @Aleplipco uno de sus delegados
más info acá https://t.co/Ln39isBFYk pic.twitter.com/RftM7udunr
— Mauricio Caminos (@MauriCaminos) October 31, 2025
Según el representante gremial, el personal afectado abarca a “madres solteras que no pueden pagar el alquiler, mientras ellos (la dirección del hospital) usufructúan personalmente millones de pesos para sus ingresos, designan contratados como asesores que ganan $3.4 millones y hambrean al personal. La crisis del Garrahan no solo está lejos de resolverse, sino que se profundiza. Exigimos que las autoridades nos reciban, que no lo están haciendo, y que den marcha atrás con estos descuentos criminales”, completó Lipcovich.
“Las enfermeras que están atendiendo 24 horas a los niños y niñas con padecimientos más complejos del país han sufrido descuentos de cientos de miles de pesos. No hay respuesta, no hay reuniones, no hay nada”, lamentó el referente sindical.
Los trabajadores y médicos del Hospital Garrahan acaban de TOMAR las oficinas de los directivos reclamando que les paguen. Terminaron las Elecciones y volvemos a la programación habitual del gobierno de Milei pic.twitter.com/DKG3LUEV7L
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 31, 2025
Como parte del reclamo general, la APyT sostuvo que el actual Consejo fue designado “a dedo” para “ocultar millonarios recursos propios que generamos las y los trabajadores para destinarlos a un Fondo de Inversión”, y repudió que se apliquen “descuentos a quienes defienden el Hospital Garrahan”.
El escrito también exhortó: “Se tienen que ir porque cada minuto que pasa y están al frente del hospital, las infancias y el equipo de salud estamos peor”. Y se convoca a “todos y todas” a participar de la toma en la Dirección del hospital, en reclamo de la restitución de los haberes descontados y la apertura de un canal de diálogo con los responsables del establecimiento.
“No podemos naturalizar el autoritarismo. El presidente anunció que no aplicará la Emergencia Pediátrica ‘por falta de fondos’ y eso es una provocación autoritaria. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto como pueblo? Hay que terminar con tanta crueldad y prepotencia”, indicó APyT desde un comunicado.
Asimismo, expresaron que esta medida es “en repudio al atropello” permanente que ejerce el Gobierno Nacional y que decide de forma “autocrática” no aplicar las leyes del Congreso “como si se tratara de una monarquía”.
“Esta medida es para poner de relieve esta situación y va a ser el primer paso de un plan de lucha que no va a aflojar. Esta gente está incumpliendo la ley cuatro veces en el Parlamento, dos veces en el Senado, dos veces en Diputados. No la están cumpliendo, y es una ley que plantea recomponer los salarios”, advirtió Lipcovich.