Grave ataque a la Marcha de las Antorchas docente en Paraná: dos heridos y fuerte reclamo al Gobierno provincial
La masiva movilización docente realizada este viernes por la tarde en Paraná, conocida como la “Marcha de las Antorchas”, terminó con un grave episodio de violencia que dejó al menos dos manifestantes heridos y desató un fuerte reclamo político al Gobierno provincial.
Mientras los trabajadores de la educación se desplazaban por el centro de la ciudad, una lluvia de proyectiles sorprendió a la columna de manifestantes, generando corridas, tensión y un clima de extrema preocupación entre los presentes.
De acuerdo a las primeras denuncias, el ataque se habría originado desde el edificio de la Caja de Jubilaciones, ubicado sobre el recorrido de la marcha. Esa versión será materia de investigación en las próximas horas.
La situación, que comenzó como una protesta salarial y de condiciones laborales, escaló rápidamente al plano político, con exigencias directas a las autoridades provinciales para que garanticen la seguridad de quienes ejercen su derecho constitucional a la protesta.
En ese marco, la CTA de los Trabajadores difundió un comunicado oficial en el que vincula la agresión con el clima de época y reclama una intervención urgente del Estado.
A continuación, se reproduce de forma textual el mensaje difundido por la entidad gremial:
“Repudiamos la cobarde agresión que sufrieron nuestros compañeros y compañeros, a quienes le arrojaron piedras presuntamente desde el edificio de la Caja Jubilaciones mientras estaban movilizándose en la marcha docente. Dos compañeros resultaron heridos, con la fortuna de que obtuvieron heridas menores”.
Y advirtió: “El clima de violencia y odio que se fomenta desde los discursos del poder tiene estas deleznables consecuencias. Llamamos a la reflexión al conjunto de la sociedad y exigimos al gobierno provincial el inmediato esclarecimiento de este hecho gravísimo”.
Fuente: APF Digital