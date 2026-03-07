Grave amenaza de Donald Trump: “Hoy Irán será golpeado duro”
Donald Trump aseguró este sábado que el régimen “ya no es el matón de Oriente Medio” y le lanzó una nueva y fuerte advertencia: “Hoy será golpeado duro”. El presidente de Estados Unidos destacó en sus redes sociales que Irán “se ha rendido ante sus vecinos” y agregó: “¡Hoy Irán recibirá un duro golpe! Debido a la mala conducta de Irán, se está considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivo”.
Estados Unidos e Israel comenzaron su guerra contra Irán el 28 de febrero, y desde entonces Teherán ha respondido con ataques de misiles y drones contra Israel y contra intereses estadounidenses en países de la región, principalmente en el Golfo.
Luego de este pedido de disculpas, Trump escribió un mensaje en su cuenta de Truth Social en el que afirmó que Irán “se ha rendido” debido “al implacable ataque de Estados Unidos e Israel”.
“Irán ya no es el ‘matón de Oriente Medio, ahora es, en cambio, ‘íEL PERDEDOR DE ORIENTE MEDIO!’, y lo será durante muchas décadas, hasta que se rinda o, más posiblemente, colapse por completo”, expresó el mandatario.
Fue hacia el final de su mensaje que lanzó una fuerte advertencia contra el régimen: “¡Hoy Irán recibirá un duro golpe! Debido a la mala conducta de Irán, se está considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivo”.
Masoud Pezeshkian se disculpó este sábado por los ataques a otros países de la región mientras sus misiles y drones volaban hacia los estados árabes del golfo Pérsico, lo que indica que el liderazgo político de Teherán no puede controlar plenamente a las fuerzas armadas. El mandatario rechazó las reiteradas exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una rendición.
“Debo pedir disculpas en mi nombre a los países vecinos que fueron atacados por Irán”, afirmó el presidente. “A partir de ahora, no deben atacar a los países vecinos ni dispararles misiles, a menos que seamos atacados por esos países. Creo que debemos resolver esto a través de la diplomacia”, agregó.