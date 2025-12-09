Grave advertencia de Trump: “Maduro tiene los dias contados”
En una extensa entrevista donde tocó varios temas clave de su gestión internacional, el presidente norteamericano Donald Trump advirtió que los días de Nicolás Maduro en el poder “están contados”, y no quiso descartar una invasión terrestre de EE.UU. a Venezuela, mientras que en otro tramo del reportaje también tuvo palabras muy duras contra Europa.
En una amplia entrevista con Dasha Burns de Político publicada este martes, donde repasó varios temas de su agenda internacional, el jefe de la Casa Blanca no quiso hablar de “la estrategia” para que Maduro se vaya del poder, pero aseguró que: “Sus días están contados”.
Y resaltó: “Uno de los objetivos es que el pueblo venezolano sea bien tratado. Quiero que el pueblo venezolano, muchos de los cuales viven en Estados Unidos, sea respetado. Han sido increíbles conmigo. Votaron por mí con un 94%, o algo así. Es increíble”.
“Ya nadie quiere llevar barcos cargados de droga a Estados Unidos” y lanzó una amenaza gravísima: “pronto los atacaremos también en tierra”. Trump explicó que “según la DEA, casi todo el fentanilo ilegal en Estados Unidos se produce en México utilizando precursores químicos procedentes de China. Y Venezuela no es una fuente ni un país de tránsito importante de fentanilo”, pero “envían mucha droga”.
Entonces, la entrevistadora le preguntó si consideraría hacer algo similar con México y Colombia, que son aún más responsables del tráfico de fentanilo a Estados Unidos. “Sí, lo haría. Por supuesto. Lo haría”, dice Trump.
“Europa no sabe qué hacer”
En otro largo tramo del reportaje, Trump se dedicó a hablar con dureza de Europa, a quien definió como un grupo de naciones “en decadencia” liderado por personas “débiles”, menospreciando a los aliados tradicionales de Estados Unidos por no controlar la migración ni poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, y dijo incluso que apoyaría a candidatos políticos europeos alineados con su propia visión para el continente.
En la entrevista con Político, Trump ahondó más sus ataques al liderazgo europeo, amenazando con una ruptura decisiva con países como Francia y Alemania, que ya mantienen relaciones profundamente tensas con la administración Trump.
“Creo que son débiles”, dijo Trump sobre los líderes políticos europeos. “Pero también creo que quieren ser tan políticamente correctos.”
“Creo que no saben qué hacer”, añadió; y remarcó: “Europa no sabe qué hacer”.
En su diálogo con Político, Trump amplificó la visión caótica de Europa, describiendo a Londres y París como ciudades que se rinden bajo una presunta embestida de la migración desde Oriente Medio y África. Sin un cambio en la política fronteriza, dijo Trump, algunos estados europeos “ya no serán países viables.”
“Muchos de esos países ya no serán viables. Su política migratoria es un desastre. Lo que están haciendo con la inmigración es un desastre. Nosotros teníamos un desastre en camino, pero pude detenerlo”, agregó.